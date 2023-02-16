美國1月PPI年增6%高於預期 Fed未來可能進一步升息

美國勞工部周四（16 日）公布的數據顯示，今年 1 月生產者物價指數（PPI）年增 6%，為去年 3 月以來最低漲幅，高於市場預期的 5.4% ，但低於修正後前值為 6.5%；剔除波動較大的食品和能源後，1 月核心 PPI 年升 5.4%，高於市場預期的 4.9%，前值為 5.5%。數據表明通美國通膨逐雖然正在降溫路上，但速度已經減緩，聯準會（Fed）未來升息的壓力不小。

美國 1 月 PPI 年增 6%，高於市場預期。(圖：ZeroHedge)

按月來看，美國去年 1 月 PPI 報 0.7%，遠高於市場預期的 0.4% 與修正後前值 - 0.2%；1 月核心 PPI 成長 0.5%， 高市場預期與修正後前值 0.3%。

觀察指數細項，1 月商品價格指數年增 1.2%，為 2022 年 6 月成長 2.1% 以來最大漲幅。1 月的大部份漲幅歸因於能源價格成長 5%，其中汽油價格上漲 6.2%。住宅天然氣、柴油與航空燃料等價格也有所上升。

扣除食品和能源的商品價格指數年增 0.6%，相較之下，食品價格下滑 0.1%。服務業價格指數 1 月成長 0.4%，與去年 12 月持平。其中貿易服務成本在 1 月成長 0.2%，運輸和倉儲服務成本也上漲 0.2%。值得注意的是，1 月服務價格上漲的一個主要因素是醫院門診護理成本上漲 1.4%。

好消息是，通膨趨勢似乎在繼續下降，1 月中間產品通膨下滑至 4.71%。

(圖片：zeroHedge)

不過 1 月份 PPI 報告表明，美國經濟中的通膨壓力依然比預期中頑固。Fed 官員在最近的公開露面中為長期的通膨鬥爭做好了準備。本月早些時候 Fed 升息 1 碼（25 個基點），將聯邦基金利率上調至 4.5% 和 4.75% 之間，為 2007 年以來的最高水準。官員們預期將在 3 月份的會議上繼續升息，並暗示可能會進一步升息。

高頻經濟（High Frequency Economics）首席美國經濟學家法魯奇（Rubeela Farooqi）表示，儘管 PPI 已脫離峰值，但通膨水準仍在上升，上個月的消費者物價指數顯示出錯誤方向。這些數據顯示將讓 Fed 繼續升息。