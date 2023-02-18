〈美股盤後〉Fed官員再秀鷹爪 道瓊逆勢收紅 但周線連三黑

聯準會官員再秀「鷹爪」，投資人擔憂聯準會重回「大幅升息」老路，2 年期和 10 年期美債殖利率攀升 3 個月新高，美股主指週五 (17 日) 早盤承壓， 科技股陷入重災區，能源股殺聲隆隆，不過尾盤逢低買單進駐，四大指數收盤漲跌不一。

Merck 和安進支撐下，道瓊逆勢收紅近 130 點，標準普爾 500 指數收黑 0.28%，連續第二個交易日下跌。那斯達克綜合指數下跌 0.58%，費城半導體挫低逾 1.6% 。

一覽本週，道瓊週跌幅為 0.13%，連續第三週走低，自去年 9 月以來首見。標普週線吞黑 0.28% ，連續第二週頹勢。那指則表現相對優異，週漲幅達 0.59%。

政經方面，聯準會官員持續「放鷹」，聯準會理事鮑曼 (Michelle Bowman) 週五表示，聯準會將需要持續升息，直到通膨降至其 2% 的目標。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 週五則表態，勞動力市場仍然相當火熱，通膨仍處於高位，可能需要進一步升息，但他對升息 1 碼的速度感到滿意，因為這樣能提高政策靈活性。

高盛和美銀經濟學家預計，鑑於數據走強，聯準會的升息週期可能比先前預期更長。

根據芝商所 FedWatch 顯示，目前市場預估 3 月及 5 月利率會議將分別再升息 1 碼，使聯邦資金利率來到 5.0%~5.25% ，市場還預期 6 月再次升息的機率為 70%。

美國總統拜登週四 (16 日) 表示，他希望就「中國間諜氣球」事件與中國國家主席習近平進行會談。中國外交部週五回應，美國不應一方面喊要對話，卻又一方面讓緊張局勢升溫。

而美中晶片戰開打之際，美國商務部週五表示，將任命超過 10 名成員以成立一個團隊，負責監管規模達 527 億美元的政府資金，以促進半導體製造和研究。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.73 億例，死亡數突破 686 萬例。

週五 (17 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊有 6 大板塊收黑，能源、資訊科技和材料板塊領跌，必需消費品、公用事業和醫療保健領漲。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王近乎全黑。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.75%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.21%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.56%；Meta (META-US) 漲 0.26%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.97%。

道瓊成分股逾半收紅。Merck (MRK-US) 上漲 2.83%；安進 (AMGN-US) 上漲 2.69%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 2.41%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 2.23%；Salesforce (CRM-US) 下跌 1.75%。

費半成分股普遍收黑。AMD (AMD-US) 下跌 1.97%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.79%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.043%；德儀 (TXN-US) 下跌 0.43%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.09%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.87%；美光 (MU-US) 下跌 1.73%。

台股 ADR 僅中華電信收紅。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.79%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.98%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.12%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.43%。

企業新聞

美國半導體設備廠應用材料 (Applied Materials) (AMAT-US) 週五微升 0.043% 至每股 115.44 美元。受惠於市場對車用和工業晶片生產設備的需求，應料公布 2023 會計年度第一季財報優異，同時預期第二季展望強勁。應材總裁暨執行長 Gary Dickerson 指出，總體經濟與半導體產業在今年面臨挑戰，但相信公司今年表現有機會超越同業整體水準。

全球最大農用機械製造商迪爾公司 (Deere & Co)(DE-US) 飆高 7.54% 至每股 433.31 美元。迪爾週五調高 2023 財年的財測，同時公布上季獲利成長，原因是對其大馬力曳引機的強勁需求，以及建築客戶支出的增加。

全球最大的電池製造商寧德時代傳出在中國提供電池折扣，企圖贏得更多訂單。鋰礦概念股週五暴跌，Albemarle (ALB-US) 跳水 9.67%。

臉書母公司 Meta (META-US) 小漲 0.26% 至每股 172.88 美元。消息人士表示，Meta 在最近結束的一輪績效評估中，數千名員工低於標準，表明可能會有更多裁員。

特斯拉 (TSLA-US) 週五拉尾盤，收紅 3.10% 每股 208.31 美元。特斯拉中國官網顯示，中國製特斯拉 Model Y 雙電機全輪驅動漲價 2,000 元人民幣，其中，Model Y 長續航版漲至 31.19 萬元人民幣，Model Y 高性能版漲至 36.19 萬元人民幣。

莫德納 (MRNA-US) 下滑 3.31% 至每股 166.60 美元。基於 mRNA 的流感候選疫苗 mRNA -1010 在最後階段的試驗中，對 A 型和 B 型流感病毒顯示出不同結果，引發了市場對莫德納計劃最早在今年尋求美國批准該疫苗的質疑。

外傳曼聯獲卡塔爾財團出價約 50 億英鎊競購，曼聯 ADR (MANU-US) 週五盤中一度竄高逾 1%，尾盤震盪收黑 1.90% 至每股 26.33 美元。

經濟數據

美國 1 月出口價格指數月增率報 0.8%，預期 - 0.2%，前值 - 3.2%

美國 1 月進口價格指數月增率報 - 0.2%，預期 - 0.2%，前值 - 0.1%

華爾街分析

SoFi 投資策略主管 Liz Young 點評：「股市正在傾聽關於消費者現況的數據，包括零售支出反彈、消費者信心反彈、服務業 PMI(採購經理人指數) 反彈並擺脫萎縮區間，但有一件事值得高興，那就是勞動力市場仍然緊俏。」

Oanda 市場分析師 Craig Erlam 表示：「近日公布的生產者物價指數 (PPI) 終於動搖投資人看多美股的樂觀情緒。最新的數據告訴投資人，實現經濟軟著陸仍是一件非常困難的事情，接下來一路上都將充滿顛簸。」

Michael Hartnett 領導的美銀策略師發出警告，美國經濟衰退姍姍來遲料將在下半年對美股構成壓力，他們預計標普指數將在 3 月初下跌約 7%，原因是強於預期的經濟數據，通膨維持 5%，都將迫使聯準會提高升息力道。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主