美股重點新聞摘要2023年02月17日

今日操盤前瞻

美股財報 (2/16 盤後)：應材 (AMAT)

克里夫蘭聯準銀行總裁 Loretta Mester 發言 (今年有投票權)

美股財報 (2/17 盤前)：Deere(DE)

美國 1 月領先指標

美中氣球爭端 拜登擬與習近平通話

美國總統拜登週四 (16 日) 表示，他希望就「中國間諜氣球」事件與中國國家主席習近平進行會談，但不會為擊落氣球道歉。閱讀全文...

Fed 鷹王支持 3 月升 2 碼 終點利率 5.375%

聯準會 (Fed) 鷹派大將、聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週四 (16 日) 表態支持，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 在 3 月升息 2 碼，預期終點利率將達 5.375%。閱讀全文...

車用、工業晶片設備需求強 應材本季財測優 盤後走高

美國半導體設備廠應用材料 (Applied Materials) 周四 (16 日) 公布本季銷售展望強勁，主要受惠於市場對車用和工業晶片生產設備的需求，消息一度激勵盤後股價勁揚逾 3%。閱讀全文...

自駕軟體有安全疑慮 特斯拉在美召回逾 36 萬輛電動車

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）周四（16 日）表示，特斯拉將在美國召回 362,758 輛電動車，因為這些車輛安裝的「全自動輔助駕駛」（FSD）Beta 軟體有導致車禍事故的風險。閱讀全文...