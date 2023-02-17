〈財報〉DoorDash Q4營收高於預期 Q1財測樂觀 盤後漲逾5%

美國最大餐飲外賣平台 DoorDash (DASH-US) 周四 (16 日) 公布第四季營收，高於預期，且第一季財測樂觀，激勵股價盤後漲逾 5%。

近時確認，DoorDash 周四收低 1.89%，盤後大漲 5.55%，報每股 70.60 美元。

第一季財測關鍵數據 vs. 華爾街預期

總訂單價值 (所有 app 訂單和訂閱費用的總價值)：介於 151 億美元至 155 億美元 vs. 150 億美元 (StreetAccount 調查的預期共識)

第四季財報關鍵數據 vs. 華爾街預期

每股虧損：1.65 美元 vs. 68 美分 (Refinitiv 調查的 IBES 數據)

營收：18.2 億美元 vs. 17.7 億美元 (Refinitiv 調查的 IBES 數據)

訂單量：年增 27% 至 4.67 億份 vs. 4.58 億份 (StreetAccount 調查的預期共識)

DoorDash 表示，已核准執行高達 7.5 億美元的庫藏股。

DoorDash 稱，第四季虧損雖高於預期，但其原因是收購芬蘭食品配送公司 Wolt 相關費用，以及去年 11 月裁員 1,250 人相關股票補償費用。

DoorDash 表示，總裁兼營運長 Christopher Payne 將退休，由目前的財務長 Prabir Adarkar 自 3 月 1 日起接任營運長職務，財務和策略部門副總裁 Ravi Inukonda 則升任財務長。