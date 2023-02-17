〈財報〉DoorDash Q4營收高於預期 Q1財測樂觀 盤後漲逾5%

美國最大餐飲外賣平台 DoorDash (DASH-US) 周四 (16 日) 公布第四季營收，高於預期，且第一季財測樂觀，激勵股價盤後漲逾 5%。
近時確認，DoorDash 周四收低 1.89%，盤後大漲 5.55%，報每股 70.60 美元。
第一季財測關鍵數據 vs. 華爾街預期
- 總訂單價值 (所有 app 訂單和訂閱費用的總價值)：介於 151 億美元至 155 億美元 vs. 150 億美元 (StreetAccount 調查的預期共識)
第四季財報關鍵數據 vs. 華爾街預期
- 每股虧損：1.65 美元 vs. 68 美分 (Refinitiv 調查的 IBES 數據)
- 營收：18.2 億美元 vs. 17.7 億美元 (Refinitiv 調查的 IBES 數據)
- 訂單量：年增 27% 至 4.67 億份 vs. 4.58 億份 (StreetAccount 調查的預期共識)
DoorDash 表示，已核准執行高達 7.5 億美元的庫藏股。
DoorDash 稱，第四季虧損雖高於預期，但其原因是收購芬蘭食品配送公司 Wolt 相關費用，以及去年 11 月裁員 1,250 人相關股票補償費用。
DoorDash 表示，總裁兼營運長 Christopher Payne 將退休，由目前的財務長 Prabir Adarkar 自 3 月 1 日起接任營運長職務，財務和策略部門副總裁 Ravi Inukonda 則升任財務長。