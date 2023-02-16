投資人等待PPI數據發布 美債殖利率走跌

美國國債殖利率周四 (16 日) 下跌，因投資人關注 1 月生產者物價指數 (PPI) 的發布，並評估它可能如何影響 Fed 下一步貨幣政策舉措。

美東時間清晨 6 點，10 年期美國國債殖利率下跌 2.5 個基點至 3.782%。2 年期國債殖利率下跌 4 個基點至 4.587%。

殖利率和價格走勢相反。1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人期待周四的 PPI 最新讀數，它反映生產者的商品和服務價格如何變化。根據《道瓊》的調查，經濟學家預計 1 月 PPI 將月增 0.4%。

12 月 PPI 下跌 0.5%，讓許多投資人認為通膨正在趨緩。

周二 (14 日) 發布的 1 月消費者物價指數 (CPI) 報告顯示，當月消費者通膨上升 0.5%。

最近幾周，包括主席鮑爾在內的多位 Fed 官員表示，將根據經濟數據做出未來的政策決定。這包括是否會進一步升息以及升息幅度有多大。

自 2022 年 3 月以來，Fed 已升息 8 次，擬減緩經濟成長來降低通膨。對升息過高、過快以及可能會導致經濟衰退的擔憂在投資人中蔓延。

因此，他們將觀察 Fed 官員周四發表的講話，以尋找有關政策前景的線索。

每周首次申請失業救濟金人數和房屋開工數據也將於周四公布。