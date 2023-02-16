鉅亨速報 - Factset 最新調查：儒鴻(1476-TW)EPS預估下修至22.78元，預估目標價為500元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對儒鴻(1476-TW)做出2023年EPS預估：中位數由23.92元下修至22.78元，其中最高估值31元，最低估值19.4元，預估目標價為500元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|31
|34
|最低值
|19.4
|23.57
|平均值
|23.8
|26.82
|中位數
|22.78
|26.02
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|45,681,000.28
|50,863,159.66
|最低值
|34,782,000
|40,793,269.77
|平均值
|40,620,540.35
|45,546,787.7
|中位數
|40,669,982
|44,889,622
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|18.77
|15.51
|15.67
|15.96
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|35,917,247
|28,175,401
|28,125,136
|27,578,209
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/1476/financials/ratios
最新相關新聞
- 儒鴻1月營收月減2成 部分訂單動能回升 上半年拚逐季成長
- 〈台股盤中〉台積電領軍掌多頭兵符 指數大漲逾200點攻上15600點
- 〈Q4財報搶先看〉客戶調節庫存衝擊短期獲利 成衣廠去年仍可望登峰
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：儒鴻(1476-TW)目標價調升至498元，幅度約5.96%
- 〈台股盤中〉台積電領軍多頭反攻 光電扯後腿 大盤叩關萬五無功而返
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。