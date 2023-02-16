鉅亨速報 - Factset 最新調查：儒鴻(1476-TW)EPS預估下修至22.78元，預估目標價為500元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對儒鴻(1476-TW)做出2023年EPS預估：中位數由23.92元下修至22.78元，其中最高估值31元，最低估值19.4元，預估目標價為500元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年
最高值 31 34
最低值 19.4 23.57
平均值 23.8 26.82
中位數 22.78 26.02

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 45,681,000.28 50,863,159.66
最低值 34,782,000 40,793,269.77
平均值 40,620,540.35 45,546,787.7
中位數 40,669,982 44,889,622

歷史獲利表現

項目 2021年 2020年 2019年 2018年
EPS 18.77 15.51 15.67 15.96
營業收入
(單位：新台幣千元)		 35,917,247 28,175,401 28,125,136 27,578,209

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/1476/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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