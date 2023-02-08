〈台股盤中〉台積電領軍掌多頭兵符 指數大漲逾200點攻上15600點

台股今 (8) 日隨美股走高，在台積電 (2330-TW) 等權值股領軍下，大盤帶量大漲，盤中強攻超過 200 點，推升指數盤中高點站上 15609 點，收復 5 日線，包括光電、面板等都是多頭瞄準焦點。

觀察今天盤勢改由電子族群主導，早盤成交量占大盤交易比重逾 7 成以上，包括半導體、光電、IC 設計、面板都是買單敲進標的，傳產族群則以紡織、百貨較有表現空間，航運、鋼鐵則偏弱整理。

電子三雄台積電、聯電 (2303-TW)、聯發科 (2454-TW) 盤中在買單拉抬下推升股價走揚，台積電、聯電盤中雙雙大漲逾 2.5%，台積電盤中高點站上 538 元後反覆在附近整理；聯發科盤中漲幅超過 3.7%，盤中股價高點站上 745 元。

半導體族群成為今天買單青睞對象，易華電 (6552-TW)、創意 (3443-TW)、矽力 - KY(6415-TW) 盤中先後亮起漲停紅燈，穎崴 (6515-TW)、瑞昱 (2379-TW) 盤中也強漲逾 8%。

光電族群中誠美材 (4960-TW)、天瀚 (6225-TW) 盤中分別有 4%~5% 的漲幅，光鋐 (4956-TW)、中揚光 (6668-TW)、億光 (2393-TW)、玉晶光 (3406-TW) 也是今天買單敲進重點。

面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 表現強勁，盤中漲幅高達 4% 以上，其他包括彩晶 (6116-TW)、元太 (8069-TW)、錸寶 (8104-TW)、智晶 (5245-TW) 也在買單敲進下拉抬股價走揚。

傳產族群則以紡織相對有表現，儒鴻 (1476-TW) 盤中上漲逾 2% 以上，業旺 (1475-TW)、聚陽 (1477-TW)、新纖 (1409-TW) 盤中也有 1% 以上漲幅。

航運今天則偏弱整理，貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 在盤中呈現平盤震盪整理；另外，漢翔 (2634-TW)、裕民 (2606-TW)、慧洋 - KY(2637-TW)

至於先前受資金追捧的生技今天成為資金調節對象，和康生 (1783-TW) 盤中跌幅超過 3%，晉弘 (6796-TW)、麗豐 - KY(4137-TW)、全宇生技 - KY(4148-TW)、國光生 (4142-TW) 盤中跌幅超過 1% 以上。

聯準會主席鮑爾最新談話並未釋放鷹派訊號，安撫市場擔憂可能擴大升息的憂慮情緒，美股四大指數同步收紅，台股今天也跟著沾光大漲，但要留意主要亞股中僅韓股漲幅較大，日股、陸股、港股偏弱整理，須提防資金調節台股走人。