〈Q4財報搶先看〉客戶調節庫存衝擊短期獲利 成衣廠去年仍可望登峰

成衣廠在去年第四季雖然受到客戶調節庫存影響，影響業績走勢，但全年來看，整體出貨仍呈現成長，加上平均單價提升以及匯率有利等因素下，儒鴻 (1476-TW)、廣越 (4438-TW) 等業者都確定繳出歷年最佳的成績單。

儒鴻去年第四季受到客戶調節庫存影響，下單動能放緩，訂單也多轉為短單、急單，導致單季營收下滑至 76.28 億元，季減 28.8%、年減 22.6%，下探 9 季低點。不過，全年營收 397.34 億元，年增 10.6%，仍創新高。

雖然儒鴻第四季營收走弱，但公司前三季稅後大賺近 60 億元，年增 56%，每股純益來到 21.86 元，不僅大賺 2 個股本、創同期新高，更超越前年整年，第四季修正也無礙全年獲利登峰。

羽絨衣代工大廠廣越表示，去年沒有受庫存調節影響，但第四季自旺季回落，營收 44.48 億元，季減 42.9%、年增 20.3%，創同期新高，全年營收 200.61 億元，年增 54.2%。

廣越去年前三季稅後純益 12.68 億元，年增 155%，每股純益 12.27 元，不僅是同期新高，更已經是前年整年的二倍，法人預估，廣越去年每股純益可望達 15 元。

另一成衣代工大廠聚陽 (1477-TW) 在年前也自結去年第四季稅後純益 7.78 億元，季減 29.9%，但年增 16.1%，創同期新高；全年稅後純益 35.4 億元，年增 32.2%，每股純益 14.53 元，創歷史新高。