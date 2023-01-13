〈台股盤中〉台積電領軍多頭反攻 光電扯後腿 大盤叩關萬五無功而返

通膨有感降溫國際股市歡呼，台股今 (13) 日在台積電 (2330-TW) 領軍下早盤一度大漲逾 200 點，高點彈升至 14962.31 點，但受光電族群股價弱勢拖累，指數漲勢收斂，收復萬五無功而返，在成交量回溫支撐下，指數可望守住 14800 點關卡。

權王台積電 ADR 12 日爆量大漲 6%，激勵台積電今早開盤就大漲 20.5 元以 507 元開出，高點站上 509 元，但盤中漲勢收斂，導致股價現 500 元整數關卡保衛戰；聯電 (2303-TW)、鴻海 (2317-TW) 則在平盤上整理；聯發科 (2454-TW) 在賣單調節下盤中走跌約 1.8%。

半導體族群在權王領軍下，包括統懋 (2434-TW)、景碩 (3189-TW)、矽力 - KY(6415-TW) 股價也同步上漲，盤中漲幅約 1~3% 不等。

先前受資金追捧的鋼鐵今天漲勢降溫，東和鋼鐵 (2006-TW)、中鴻 (2014-TW)、美亞 (2020-TW)、允強 (2034-TW)、中鋼 (2002-TW)、燁輝 (2023-TW) 盤中股價同步走揚，惟漲幅不大全都在平盤上徘徊。

運輸類股中航空雙雄相對有勁，長榮航 (2618-TW) 盤中上漲約 1.2%，華航 (2610-TW) 在平盤上整理，而貨櫃三雄的萬海 (2615-TW)、陽明 (2609-TW)、長榮 (2603-TW) 則因買盤力道不強，股價僅在平盤附近震盪。

紡織族群中雋揚 (1439-TW)、昶和 (1468-TW) 盤中股價雙雙大漲，盤中暫報漲停，儒鴻 (1476-TW)、聚陽 (1477-TW) 分別有 2%~3% 不等的漲幅，其他包括業旺 (1475-TW)、年興 (1451-TW) 也在買單敲進下推升股價走揚。

光電族群逆勢翻黑，指標股大立光 (-3008TW) 昨日法說會釋出全球手機廠需求悲觀訊息，衝擊今天股價大跌，早盤以 2100 元開出後就一路跌破 2000 元關卡，盤中跌幅逾 9%。

大立光股價慘淡也拖累光電行情，先進光 (3362-TW)、玉晶光 (3406-TW) 盤中跌逾 3%，揚明光 (3504-TW)、亞光 (3019-TW) 等盤中股價也同步下跌。

整體而言，通膨降溫，加深市場對於聯準會緩和升息的預期心理，激勵資金重新回流股市，台股也跟著美股走揚沾光，但因 17 日虎年封關在即，留意部分漲多個股可能遭資金提款，出現拉回風險。