【產業概觀】2025臺灣車用產值6000億！3分鐘帶你一探汽車製造3流程

一、汽車產業鏈概覽

汽車產業一直是全球經濟中最重要的部分之一。

上一篇 (2023 汽車產業概觀) 我們提到 2023 年全球車市在基期低、晶片荒緩解下有望走向復甦，這就有利於電動車相關的供應鏈，而汽車供應鏈包括製造商、供應商和分銷商等多個環節，每個環節皆環環相扣密不可分。

由上到下主要有三個階段，分別是車輛設計與開發、零組件生產以及銷售與進出口業務，但在供應鏈當中，上游是零組件生產、中游為組裝與維修、下游則是售後服務。

汽車最初階段是車輛設計和開發，這需要專業工程師團隊、先進的技術和大量的資金投入。

一、零組件生產

開發完成後就進入是零組件生產。

包括引擎、車身、輪胎和其他機械等電子元件，主要是由製造商找供應商生產，而供應商需在成本、品質和生產效率取平衡。

製造商通常與多個供應商合作，以確保能夠從多方取得零組件降低斷貨風險，值得注意的是台灣零件品質向來備受肯定，國內零件也多以外銷歐美為主，其中美國市場佔了外銷比重達 55%

二、整車組裝

零件都生產完成後，接著就進入組裝環節，這主要先由中心廠將車體焊接、塗裝、部分零組件預組裝後進行整車的裝配。整車廠將零組件外包給一級衛星廠，一級衛星廠再將細部零件外包給第二級、三級衛星廠，形成多層次的分工的結構，這也中心廠與上游零組件廠、衛星廠彼此間個合作密不可分。

根據工研院統計，汽車電子產品多以導航、多媒體、車用影像居多，駕駛資訊系統也過半數 (54%)，運用在自駕車上，物聯網可促進先進駕駛安全補助系統，也可串連其他科技應用。如 54% 與駕駛資訊系統有關，這包含了影音娛樂螢幕、GPS 及 ADAS；在者則是電動與傳動系統佔 24%，車身系統則是 10%，安全系統產值約 7%，而這恰巧是臺灣具優勢的項目。

三、銷售與售後服務

汽車供應鏈的最後一個階段是分銷和銷售。經銷商負責將汽車運送到零售商和終端客戶。這階段需要高效物流運營與客戶經營。

在整個供應鏈中，供應商和製造商之間的協調和溝通非常重要。他們需要密切合作，以確保零部件及時交付，生產進度得到控制，並在生產過程中發現和解決問題。任何一個環節出現問題，都可能導致整個供應鏈出現問題，進而影響汽車的生產和銷售，而台灣相關的代理商主要以和泰車、裕隆、汎德等公司

2021 年全球車用產值達 2,350 億美元，預期到 2028 年可突破 4,000 億美元，年複合成長達 7.9%，其中臺灣車用產值已成長至 2,958 億，預期 2025 有望突破 6,000 億元，在汽車零組件產業發展逐步轉型的情況下，台廠擁有交期準、品質等優勢，其中車載鏡頭、車用面板、行車電腦等皆有深厚的基礎與整合能力，可望成為電動車浪潮的受惠者，

說明完汽車產業與臺灣概況後，下次來聊聊車用零組件的關鍵供應商有哪些！

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