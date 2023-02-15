鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估下修至12.88元，預估目標價為130元

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對景碩(3189-TW)做出2023年EPS預估：中位數由13.07元下修至12.88元，其中最高估值18.25元，最低估值9.27元，預估目標價為130元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|18.25
|19.99
|26.23
|最低值
|9.27
|11.75
|26.23
|平均值
|13.06
|15.76
|26.23
|中位數
|12.88
|15.61
|26.23
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|46,306,684.64
|53,787,831.96
|62,598,506
|最低值
|35,760,705.95
|41,403,968.79
|62,598,506
|平均值
|40,432,160.02
|45,768,230.68
|62,598,506
|中位數
|39,605,229
|43,586,000
|62,598,506
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|8.56
|1.21
|-4.52
|0.78
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|35,672,763
|27,098,474
|22,327,410
|23,727,929
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/3189/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。