〈台股盤中〉台積電漲勢喊卡 面板及解封概念股成盤面焦點

台北股市今 (15) 日在台積電 (2330-TW) 股價的走弱不利影響之下，大盤跳空大跌開出，開在 15497.67 點，盤中指數跌破 5 日線及 10 日線，但市場資金資金仍前進解封概念的旅遊及航運個股，面板股也爲盤面要角。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，目前台股因台積電的下挫造成大盤壓力更沉重，也使市場資金轉向中小型個股，OTC 指數的表現優於集中市場加權指數，大盤以中小型個股表現爲主。

台北股市 15 日集中市場加權股價指數早盤開在 15497.67 點，最低 15445.84 點，最高 15553.68 點，預估全場集中市場成交值爲 2120 億元。台股目前受牽動的因素包括全球防疫的解封、半導體產業的不確定性升高等因素，而今天影響台積電股價表現的則是因為美國股神巴菲特的大砍台積電 ADR 持股 86%，造成大盤的回檔。但市場資金前進解封概念的旅遊及航運個股，面板股也爲盤面要角。

今天台股盤中，台積電大跌逾 3.5%，聯發科 (2454-TW) 股價下跌 2.6%，鴻海 (2317-TW) 股價持平並站穩 100 元以上價位。另外，大立光 (3008-TW) 盤中小跌 0.22%。

ABF 載板類股盤中漲跌不一，欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW) 盤中上漲。航運股方面，長榮航 (2618-TW) 及華航 (2610-TW) 在解封題材帶動之下走高。