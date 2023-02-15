鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶碩(6491-TW)EPS預估上修至25.54元，預估目標價為510元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對晶碩(6491-TW)做出2023年EPS預估：中位數由25.35元上修至25.54元，其中最高估值27.29元，最低估值24.76元，預估目標價為510元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|27.29
|31.04
|最低值
|24.76
|28.85
|平均值
|25.68
|30.23
|中位數
|25.54
|30.51
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|7,548,000
|8,615,856.93
|最低值
|6,660,000
|8,130,906.8
|平均值
|7,197,387.42
|8,331,940.93
|中位數
|7,241,133.94
|8,290,500
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|17.84
|10.22
|7.62
|9.02
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|5,595,043
|3,978,413
|3,355,133
|3,132,671
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/6491/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。