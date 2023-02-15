崇越布局海外效益顯 今年營收估先蹲後跳再創高

IC 材料通路大廠崇越 (5434-TW) 今 (15) 日表示，儘管半導體今年市況保守，客戶上半年持續進行庫存修正，但下半年景氣將穩步回暖，加上海外布局效益顯現，全年營運可望先蹲後跳，營收也維持正成長，續創歷史新高。

集團董事長郭智輝表示，隨著美、中地緣政治演變，全球供應鏈形成「一個世界、兩套系統」，朝向全球在地化發展，崇越也持續強化產業價值鏈的優勢，尋找合適策略聯盟及合作夥伴，強化全球供應鏈布局。

崇越先前已在美國亞利桑那州設置據點並取得倉儲土地，距離台積電 (2330-TW)(TSM-US) 及英特爾 (INTC-US) 工廠的車程約在 40 分鐘左右，去年也在馬來西亞成立檳越科技、在日本設立峻川商社，現正計畫赴熊本設立新據點，整合倉儲物流。

郭智輝看好，崇越藉由就近服務美、日、東南亞等海外客戶需求，將打造供應鏈平台，協助台灣中小企業前進海外市場。

崇越目前提供從前段晶圓製造至後段封裝測試的材料，也跟緊下世代的製程開發，不斷推新與擴充相關先進材料，持續深化與晶圓代工的夥伴關係，另外，崇越也為 IC 設計公司尋找合適代工製造、加速產品導入市場，提供全方面投片服務，相關業績去年年增雙位數。

崇越也因應 AIoT、5G、電動車及高速運算等新興應用需求成長，積極開發 5G 世代關鍵新材料、第三代半導體、車用半導體市場，提供介電損耗較低、高耐熱、高穩定性的優勢產品，如碳化矽 (SiC)、氮化鋁 (AlN) 基板、氮化鎵 (GaN) 電性量測動態分析器等材料設備，建立加值技術與服務。

此外，隨著全球電子產業掀起綠色製造風潮，崇越也引進符合綠色化學替代品，期望取代半導體製程中對環境和人體有害的有機溶劑，為電子產業綠色製程轉型帶來新契機。

崇越旗下「建越科技」、「蘇州崇越」為環保工程水處理技術的領頭羊，積極建置純水及廢水處理回收工程，投入相關化學品與設備的開發、半導體製程廢棄物清運及回收、氟化鈣污泥資源化再利用作為鋼鐵廠助熔劑，以及布局環境影響評估、監測及設計服務、企業碳盤查等服務。

展望後市，副董事長賴杉桂強調，淨零轉型、永續 ESG 已成為全球企業關注的共識及挑戰，公司以永續標竿企業為目標，去年依據 TCFD 架構與核心首次發行「氣候相關財務報告」，並提交「SBTi 科學基礎減碳目標」審核，建立氣候策略的長期目標，承諾 2030 年導入 100% 綠電與電動公務車，2050 年達碳中和目標。