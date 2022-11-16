〈崇越法說〉晶圓廠稼動率降 董座：矽晶圓長約保護 明年營收緩增

半導體材料通路商崇越 (5434-TW) 今 (16) 日召開法說會，董事長潘重良表示，儘管半導體景氣降溫，晶圓廠稼動率也鬆動，但上游矽晶圓供需仍健康，客戶也按照長約 LTA 拉貨，加上新據點如美國、日本與檳城陸續啟動，明年營收仍可望緩增。

潘重良坦言，第四季起由於一、二線晶圓廠進行庫存調整，整體需求緩降，預期明年第三季才有可能往上爬升，但因原廠矽晶圓產能仍相對有限，加上公司與客戶簽定 LTA，整體出貨仍維持正常。

潘重良認為，現階段矽晶圓長約比重非常高，幾乎一線大廠都有簽訂，此外，LTA 的價格也反映新建廠成本增加，預期 2024 年還會再漲價，看好半導體市場在歷經半年的調整期過後，將在 2024 年重新起飛。

除矽晶圓外，潘重良也表示，光阻液現階段供應持續緊張，其中，ArF 已進行擴產，KrF 還是缺貨，整體市況仍供不應求，中國關鍵客戶更主動要求簽訂 ArF、KrF 光阻液的長約，公司目前也持續盤點產能確認是否可滿足客戶。

針對美國擴大對中國進行晶片管制，潘重良強調，崇越主要提供關鍵產品，對公司影響不大，而中國持續加速國產自製腳步，但要追上外商不是易事，預期未來 5-10 年內仍難追上。