寒舍1月平均房價突破7500元 Q1有望轉盈

連鎖飯店業者寒舍 (2739-TW) 最新透露，旗下 4 處據點 1 月平均住房率約 65%，平均房價 7550 元，月增 11%、年增達 24%；法人看好，隨著國旅維持熱絡，來台國際旅客持續提升，寒舍營運加溫，第一季有望繳出單季轉盈成績單。

寒舍董事長蔡伯翰日前曾指出，商務客已回到過去 9 成水準，預料下半年觀光業可回到疫情前市況，全年要力拚轉盈。

寒舍 1 月合併營收 4.58 億元，年增 48.43%，其中，住房營收 3.1 億元，年增 38.08%，餐飲營收 1.37 億元、年增更達 84.53%，儘管 2 月進入相對淡季，但隨著整體觀光市況轉熱，法人樂觀看，飯店業的住房、餐飲需求仍將暢旺。

寒舍 1 月住房以礁溪寒沐酒店表現最旺，平均住房率 75%，平均房價更達 1.1 萬元，台北寒舍艾美酒店住房率也有 70%，平均房價持穩 9600 元，而台北喜來登住房率雖較去年 12 月下滑，但仍遠優於去年同期，且平均房價和寒居酒店同步較去年 12 月成長。

法人分析，寒舍旗下 4 處據點 1 月平均住房率約 65%，雖低於去年 12 月約 77%，卻遠優於去年同期 47%，而平均房價 7550 元，月增達 11%、年增達 24%，使客房平均收益 (RevPAR) 約 4908 元，年增達 72%，整體住房業務挹注下，第一季單季獲利可期。