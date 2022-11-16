〈崇越法說〉開拓東南亞新市場 海外營收續揚

半導體材料通路商崇越 (5434-TW) 今 (16) 日召開法說會，董事長潘重良表示，崇越因應客戶前往美國、日本設廠，已陸續在當地新設據點，加上半導體產業鏈往東南亞擴展，公司今年也首度在馬來西亞檳城設立子公司，將挹注明年營運成長。

潘重良指出，崇越已配合台積電 (2330-TW)(TSM-US) 前往美國設立據點，當地今年有 3 位員工，明年將提升至 6 位，也已在日本成立峻川商事，除了服務台積電外，也包含聯電 (2303-TW)(UMC-US)、3DIC 研發中心等，都是服務範圍，目前人員有 5 位，將持續擴增。

潘重良特別看好日本發展，主因日本當地除了有眾多半導體廠，還有很多材料業界隱形冠軍，透過努力耕耘，將台灣服務帶到日本，還要將更多日本產品銷往全球。

崇越也積極布局東南亞地區，潘重良補充，崇越在新加坡深耕超過 20 年，是公司在東南亞的重要基地，預期未來隨著產業從新加坡，延伸至馬來西亞與越南，公司今年 5 月也布局檳城，整體東南亞地區共有 20 位員工。

展望未來，崇越會加速進行美、日、東南亞等海外供應鏈布局，也持續推廣綠色循環經濟，並擴大投入大健康事業，開發機能性食品，同時配合客戶與供應商落實永續投資，加入 TCFD、SBTi 等組織，承諾 2050 淨零碳排。