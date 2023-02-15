台灣IC產值Q1守穩兆元大關 IC設計業恐再減3%

台灣半導體產業協會 (TSIA) 今 (15) 日引用工研院產科國際所數據，預估台灣 IC 產業今年首季產值可望守穩 1 兆元大關，達 1.0665 兆元，季減 10.9%，年減 8%，其中，IC 設計業恐續弱，產值約 2520 億元，季減 3.1%，年減 23.6%。

台灣 IC 設計業者去年下半年起，因客戶積極調整庫存，導致出貨量下降，加上晶片不再缺貨，銷售價格也急遽下滑，影響整體 IC 設計業產值收斂，預期在客戶持續調整庫存下，今年首季產值恐難逃衰退，下半年則隨著需求回溫，產值有機會回升。

台灣 IC 產業包含 IC 設計、IC 製造、IC 封裝、IC 測試等，以新臺幣對美元匯率 29.8 計算，去年第四季產值達 1.1971 兆元，季減 3.7%，年增 8.2%，其中 IC 設計產值為 2600 億元，季減 12.5%，年減 18.1%，為整體產業 (撇除記憶體) 衰退幅度最大的領域。

IC 製造則達 7699 億元，季增 0.8%，年增 25.5%，其中，晶圓代工為 7234 億元，季增 1.5%，年增 33.9%，記憶體與其他製造為 465 億元，季減 8.8%，年減 36.6%，IC 封裝為 1140 億元，季減 10.2%，年減 5%；IC 測試為 532 億元，季減 4.1%，年減 3.3%。