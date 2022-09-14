〈2022半導體展〉崇越矽晶圓長約延長至2028年 明年全面調漲2-3成

崇越 (5434-TW) 睽違逾 10 年，今年再度出席 SEMICON 展覽，公司今 (14) 日表示，儘管半導體現階段有雜音，但對公司影響相對小，矽晶圓長約仍穩健，與先前相比，長約期限已延長至 2028 年，且明年長約價格將全面調漲 2-3 成。

崇越指出，今年幾乎所有材料都因應成本增加而調漲，唯獨台灣矽晶圓銷售因長約今年底才到期，因此並未向客戶漲價，預期明年將全面調漲，漲幅至少 2 成起跳，且因長約都已簽訂，預期不會受半導體景氣波動而有所改變。

中國矽晶圓長約目前也已簽到 2026 年，整體價格趨勢向上，客戶續約的家數也並未受半導體景氣波動，整體需求維持高檔。

崇越代理的光阻液也因各家晶圓廠產能持續開出，加上客戶持續往先進製程推進，不論是 EUV、ArF、KrF 整體供需皆緊張，且今年價格已調漲 2 成以上，預期明年有機會再度漲價，成為現階段少數仍可喊漲的半導體業者。

至於石英方面，崇越與日本信越合資成立工廠，為崇越的第三座工廠，持股比約 40%，隨著先進製程對石英純度要求相當高，現階段產能仍供不應求，交期至少半年以上、甚至有些長達一年，期望擴廠後可進一步滿足客戶。

展望明年，崇越認為，儘管現階段半導體正面臨庫存調節，但公司材料為長期簽訂合約，加上高階材料供給仍相對緊張，預期明年仍可望穩健成長，營收目標年增 1 成以上。