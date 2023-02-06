〈房產〉交通紅利 桃園國道客運轉運站周邊房價成另一焦點

桃園市因人口持續增長，市內 6 大國道客運轉運站，也成為房市的焦點。房仲業者統計桃園各轉運站周邊房價，發現已營運的長庚轉運站與經國轉運站，周邊新成屋房價漲幅都超過 3 成。中古屋方面，則以規劃中的八擴重劃區豐德轉運站周邊漲最多，從每坪 12.3 萬元漲至 23.9 萬元。

其中，長庚轉運站新成屋每坪均價自 2018 年 28.8 萬元，漲到 2022 年的 38.7 萬元，漲幅達 34%；經國轉運站 2018 年動工時，每坪平均單價 26.9 萬元，至 2022 年均價已達 35.9 萬元，5 年來漲幅也達 33%

台灣房屋集團趨勢中心江怡慧表示，一個地區決定設置轉運站，象徵著當地人口有著大量交通需求，若充分利用轉運站的人流加持，結合當地基礎建設，商圈聚落便能發揮交通便利優勢，不斷吸引民眾移居，強化當地的不動產需求，使房價隨著剛性買盤成長水漲船高。

2022 年底啟用的長庚轉運站，新成屋平均單價從 28.8 萬元推升到 38.7 萬元，平均一坪多了近 10 萬元，周邊中古屋房價也從 2018 年的 27.1 萬元，來到 2022 年每坪 32.5 萬元，價格有 2 成的漲幅。台灣房屋長庚直營門市 店長林士涵表示，該轉運站位在長庚商圈內，有機捷 A8 站和國道加持，並與 2021 年 A9 旁於啟用的新北林口轉運站相輔相成，交通便捷性大為提高。

林士涵並指出，林口龜山地區一直以來，都是雙北都心民眾往外移居的第一站，且當地鄰近林口工業區、華亞科技園區，提供了大量工作機會，吸引人流至此，加上區段又有大型商場，商圈已然成熟，地區發展相當穩定，帶動房價明顯上漲。

桃園區的經國轉運站，新成屋漲幅也超過 3 成，江怡慧指出，經國重劃區內的經國轉運站已營運多年，與桃園指標豪宅聚落的藝文特區相距不遠，且是距離國道一號南崁交流道最近的重劃區，不僅往來桃園各地便利，北上至雙北，南下到新竹也相當方便，交通樞紐的地位，讓區段房市頗外地客源的青睞。

台灣房屋經國特區直營門市店長王肇麒表示，經國特區受惠北北桃生活圈的成形，帶動當地人流，且提供雙北通勤族新的購屋選擇，加上經國重劃區有南崁溪水岸特色景觀，環境宜居，亦是經國重劃區房價節節推升的主力所在。

桃園市府計畫分別於八德兩大商圈設置交通轉運站，其中大湳轉運站於去年 8 月動工，鄰近的東勇重劃區房價也隨利多彈升。東勇重劃區 2018 年中古屋單價約 15.6 萬元，至 2022 年的 20.7 萬元，成長幅度逾 3 成；新成屋行情也從 2018 年的 23.2 萬元，2022 年已來到 35.1 萬元，漲幅超過了 5 成；交通部計畫 2028 年完成增設大鶯豐德交流道，匝道口也將增設豐德轉運站，鄰近的八擴重劃區，2018 年中古屋行情從原本的單價 12.3 萬元，成長至 2022 年 23.9 萬元，漲幅接近一倍；新成屋也從 2018 年的每坪 18.1 萬元成長到 24.8 萬元，有近 4 成的漲幅。