〈美股早盤〉美1月通膨數據憂喜參半 主要指數開低

美國 1 月消費者物價指數（CPI）增速雖然高於市場預期，但已自去年年中達到高峰以來連續第七個月下滑，維持降溫趨勢，不過高於預期的通膨增速仍可能讓聯準會（Fed）繼續升息，美股主要指數周二（14 日）開低。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 200 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數跌逾 80 點或近 0.7%，標普 500 指數跌近 0.6%，費城半導體指數跌近 0.3%。

美國 1 月 CPI 年升 6.4%，為 2022 年年中達到峰值以來連續第七個月放緩，高於預期 6.2%，但低於前值 6.5%；按月來看成長 0.5%，為 3 個月來最大增幅，符合市場預期但高於前值 0.1%。

不包括波動較大的能源和食品的 1 月核心 CPI 增速繼續回落，年升 5.6%，為 2021 年 12 月以來新低，略高於預期 5.5%，但低於前值 5.7%；按月來看成長 0.4%，符合預期且和前值一致。

美國 CPI 數據公布後，聯邦基金利率期貨市場目前預估 7 月前利率最高介 5% 至 5.25% 之間。上月通膨增速超過預期，或許意味著聯準會（Fed）的升息之路尚未結束。

摩根大通交易員曾表示，1 月 CPI 年增 6%-6.3% 的機率為 65%，若通膨增速落在此區間，則標普 500 指數會漲 1.5% 至 2%，然後漲勢消退；CPI 年升 6.4%-6.5% 的機率為 25%，若按此預測成長，標普 500 指數則會跌 0.75% 到 1.5%。

根據機構調查結果，86 位經濟學家中有 46 位預估 Fed 將在 3、5 月分別升息一次，幅度皆為 1 碼（25 個基點），另外在 80 位經濟學家中有 54 位預估 Fed 今年不會降息。

此外，摩根士丹利最新報告轉向，認為 Fed 需要更多證據才會考慮結束緊縮周期。美國 1 月就業數據異常強勁可能促使投資人修正預期，但真正的趨勢仍可能要幾個月才能顯現出來。

摩根士丹利對美國市場的預測出現變化，主要包括：對美國公債從增持轉為中性、對美元持中性態度並平倉美元空頭；對機構抵押貸款從中性轉為減持。

能源方面，拜登政府計畫從美國戰略石油儲備（SPR）中再釋出 2,600 萬桶石油，預估交付時間介在 4 至 6 月。有外媒報導指出，這次售油市依據幾年前國會授權的在本財政年度釋放 SPR 計畫的組成部分。消息影響國際油價跌逾 1%。如今市場擔憂的是，未來美國如何回補這些快速釋放的 SPR。

截至台北時間周二（14 日）22 時許：

焦點個股：

Palantir(PLTR-US) 早盤上漲 11.70%，至每股 8.50 美元

大數據分析公司 Palantir 美股盤前股價飆漲 18%，此前該公司公布的上季業績優於預期且首次單季轉虧為盈，另外也看好今年有望獲利。財報顯示，Palantir 營收年增 18% 至 5.09 億美元，高於財測區間 5.03 億美元至 5.05 億美元、Refinitiv 共識預期的 5.02 億美元；GAAP 淨利 3,100 萬美元，即每股盈餘 0.01 美元，創史上首度單季獲利；經調整每股盈餘 0.04 美元，亦高於 Refinitiv 調查所預期的 0.03 美元。

可口可樂 (KO-US) 早盤下跌 0.51%，至每股 60.29 美元

受飲料價格上漲的推動，可口可樂上季營收報 101.3 億美元，優於華爾街分析師預估的 100.2 億美元，推升盤前股價小幅走高。另外該公司上季經調整後每股獲利報 0.45 美元，符合分析師預期。

展望未來，可口可樂預估今年營收成長 3% 至 5%、每股獲利成長 4% 至 5%。華爾街的預測則是全年營收成長 3.9%，每股獲利成長 3%。

西方石油 (OXY-US) 早盤上漲 0.17%，至每股 64.87 美元

西方石油公司盤前股價漲逾 1%，此前華爾街投行高盛將其評等從「中性」（Neutral）上調至「買入」（Buy）。高盛表示，此次上調是在該股近期表現不佳之後做出，目前的估值很難與整體經濟周期內基礎資產的質量和現金流能力相匹配。

今日關鍵經濟數據：

美國 1 月 CPI 年增率報 6.4%，預期 6.2%，前值 6.5%

美國 1 月 CPI 月增率報 0.5%，預期 0.5%，前值 0.1%

美國 1 月核心 CPI 年增率報 5.6%，預期 5.5%，前值 5.7%

美國 1 月核心 CPI 月增率報 0.4%，預期 0.4%，前值 0.4%

美國 1 月實質個人所得月增率報 0.7%，前值 0.1%

華爾街分析：

富國銀行旗下證券部門股票策略主管 Chris Harvey 認為，導致美國股市市值蒸發多達 12 兆美元的熊市已經結束。Harvey 表示，最近投資級公司債券收益率的回落與普遍的擔憂「不一致」，即標普 500 指數將重新出現拋售，並觸及 10 月份的低點。此外，他補充説，企業和消費者層面的健康資產負債表表明系統性風險水平較低，這意味着導致市場長期低迷的催化劑基本不存在。

美國銀行策略師 Savita Subramanian 日前表示，標普 500 指數當前上漲的原因是空頭回補，該指數可能會在熊市維持相當長的一段時間。至於經濟衰退的前景，Subramanian 說：「我們需要考慮摒棄過去此次經濟衰退的劇本，思考當前實際發生的狀況。」