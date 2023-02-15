〈紐約匯市〉美CPI高於預期 DXY自兩周低點拉升 尾盤小跌

在美國公布 1 月消費者物價指數 (CPI) 後，美元兌日元周二 (14 日) 升至六周高點，美元指數自兩周低點拉升，尾盤小幅下跌。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小跌 0.12%，至 103.22。

周二數據顯示，繼 12 月上漲 0.1% 後，美國 1 月 CPI 月增 0.5%，部分是由汽油價格上漲所帶動，後者在 1 月上漲 3.6%；繼 12 月上漲 6.5% 後，1 月 CPI 年增率微幅下滑至 6.4%，年增幅雖創 2021 年 10 月以來最小，仍高於預期。

排除汽油和食品價格後，1 月核心 CPI 月增 0.4%，年增 5.6%，兩者均高於市場預估。

通膨報告發布前，美元指數處在兩周低點附近，報告發布後一度收復跌勢，截稿前仍小幅下滑。

包含紐約、達拉斯和費城聯準銀在內，多位 Fed 官員在 CPI 報告出爐後發表評論，他們多半強調通膨仍高的論點，重申 Fed 在壓低通膨方面還有很多工作要做。

Corpay 首席市場策略師 Karl Schamotta 認為，今日的通膨數據不像一些人擔心的那樣糟糕，即使看到對風險敏感的貨幣在數據公布後出現一些緩解性反彈，仍不足以逆轉 Fed 在近幾個月內進一步收緊政策的預期。

他認為，核心物價持續以令人不安的速度上漲，令鮑爾 (Fed 主席) 的「高利率維持更長一段時間」的訊息看起來更具說服力。

數據發布後，歐元和英鎊短線觸約兩周高點，隨後回吐部分升幅。截稿前，歐元小漲 0.13% 至 1.0736 美元，英鎊升 0.3% 至 1.2175 美元。

商品貨幣走勢不一，澳幣升 0.3% 至 0.6986 美元，紐元貶 0.3% 至 0.6336 美元。美元兌加元震盪後幾乎持平，報 1.3336 加元。

美元兌日元升 0.5% 至 133.07 日元，為 1 月 6 日以來最高。美元兌瑞士法郎也漲近 0.3% 至 0.9216 瑞郎。

與 Fed 政策利率掛鉤的期貨市場押注 Fed 至少還會再升息 2 次。聯邦資金期貨合約定價顯示，交易員預期 Fed 將分別在 3 月和 5 月會議上升息 1 碼。

目前 Fed 基準利率目標區間為 4.50%-4.75%，市場預估終點利率會在 7 月達到 5.272%。

截至台灣時間周三 (15 日) 約 6:00 價格: