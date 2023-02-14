鉅亨美股雷達：市場聚焦CPI數據 索羅斯Q4大買特斯拉

美股重要看點：

今日將公布美國 1 月 CPI 數據，並有多名 Fed 官員發表談話。美國 10 年期公債殖利率來到 3.69%。美股期貨週二 (14 日) 上升，道瓊期貨漲 0.10%，標普 500 期貨漲 0.19%，那斯達克 100 期貨漲 0.32%。

隨著最新通膨數據將公布，經濟學家預估美國 1 月份消費者價格指數 (CPI) 月增率達 0.5%、創 3 個月以來最大漲幅，年增率達 6.2%，預估排除食物及能源的核心 CPI 月增率和年增率分別為 0.3% 和 5.5%。

然而，有跡象表明這個數字可能更高。克里夫蘭聯準銀行對 CPI 構成要素進行即時追蹤 (Nowcast) 顯示，1 月 CPI 月增率可能高達 0.65%、年增率達 6.48%。核心 CPI 月增率、年增率可能分別達 0.46% 和 5.59%。

穆迪分析公司首席經濟學家 Mark Zandi 指出，過去三個月 CPI 數據都偏低，就算 1 月數據比預期還高，也不會令人驚訝。

Zandi 也補充道，過分強調單一報告是危險的，大家不應該過分關注任何每月變動，CPI 年增率應是持續下滑的狀態。

Fed 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 周一 (13 日) 表示，Fed 需要繼續提高利率，以使其達到夠高的水平從而讓高通膨回落至目標利率。

她在美國銀行家會議上表示，「我預計我們將繼續提高聯邦基金利率，因為必須將通膨率回落至 2% 的目標，為此我們需要讓供需達到更好的平衡。」一旦利率達到足夠嚴格的水平，就需要將利率維持「一段時間」以恢復物價穩定。

富國銀行證券部門總經策略主管 Michael Schumacher 向投資人警告，較高利率恐怕還會維持更長時間，他預測 Fed 今年還會再升息 3 次 25 個基點，不過，鮑爾仍有可能改變政策路線。

美股年初至今意外大漲，各界開始辯證這是熊市陷阱還是新牛市的到來，富國銀行分析師認為，熊市確實已經結束，但不代表新的牛市將到來。

富國銀行分析師 Christopher Harvey 指出，選股變得更重要，中型成長股提供的風險 / 報酬最佳，最抗跌的是製藥類股。富國銀行對標普 500 指數今年目標價為 4200 點。該指數今年來上漲逾 7%。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 1 月 CPI 年增率 (%)，預估 6.2，前值 6.5

美國 1 月 CPI 月增率 (%)，預估 0.4，前值 0.12

美國 1 月核心 CPI 年增率 (%)，預估 5.5，前值 5.7

美國 1 月核心 CPI 月增率 (%)，預估 0.4，前值 0.4

美國 1 月實質個人所得月增率 (%)，前值 0.0

重要個股動態：

即使特斯拉去年跌勢慘烈，「金融巨鱷」索羅斯 (George Soros) 旗下基金去年第 4 季仍加碼逾兩倍的特斯拉股票。

周一 (13 日) 公布的文件顯示，索羅斯基金管理公司 (Soros Fund Management) 在去年第 4 季買進逾 24 萬股的特斯拉 (TSLA-US) 股票，增持幅度約 270%，使該基金持有的特斯拉總股數達到 33 萬股。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

福特汽車周一 (13 日) 表示，儘管中美關係緊張，仍將與一家中國供應商寧德時代 (CATL) 合作，在密歇根州投資 35 億美元，興建電動車電池廠。

福特電動車工業化部門副總裁 Lisa Drake 表示，福特將以全資子公司方式擁有新廠，而非與 CATL 合資經營。福特將自 CATL 獲得技術許可，包括技術專長。

F 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

甲骨文宣布一項為期 7 年的協議，將為 Uber 提供雲端運算服務。Uber 執行長 Dara Khosrowshahi 表示，甲骨文提供的價格、性能、靈活性和安全性整體最理想，可協助公司提供相當棒的客戶服務、開發新產品並提高獲利能力，公司將把最關鍵的工作負載移轉至甲骨文的雲端。

Cowen 分析師 Derrick Wood 研究報告寫道，Uber 與甲骨文的交易價值可能超過 10 億美元，進一步證實甲骨文在雲端運算領域的市場吸引力不斷增加。