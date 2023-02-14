非合資！福特投資35億美元打造密西根州電池工廠 中方僅技術授權

福特汽車周一 (13 日) 表示，儘管中美關係緊張，仍將與一家中國供應商合作，在密歇根州投資 35 億美元，興建電動車電池廠。

維吉尼亞州州長 Glenn Youngkin 先前以國安為由，不希望維吉尼亞州州參與福特建設電池製造廠的項目。此後福特 (F-US) 與寧德時代 (CATL) 宣布合作與工廠選址。

福特電動車工業化部門副總裁 Lisa Drake 表示，福特將以全資子公司方式擁有新廠，而非與 CATL 合資經營。福特將自 CATL 獲得技術許可，包括技術專長。

福特全資擁有該工廠，除了可避免政治批評，也可望符合聯邦電動車稅收抵免資格。

Drake 曾提到，美國許多消費電子設備已用到磷酸鐵鋰 (LFP) 技術，事實上存在於另一種 OEM 產品中，但這總是進口而來。項目旨在於美國建立福特能控制的能力來擴展該技術，從而降低風險。

福特董事長 Bill Ford 表示，CATL 可助使福特加速自行打造這些電池，最終向顧客推出更平價的電動車。

福特拒絕透露與 CATL 的許可協議財務細節。

該密西根州新工廠預計將於 2026 年投產，僱用約 2500 名員工，專司生產 LFP 電池，而非目前使用較高價的鎳鈷錳電池，藉此以更低成本實現不同好處，以利提高產量和利潤率。

密歇根州州長 Gretchen Whitmer 稱該投資對該州來說是巨大勝利。

福特計劃到今年年底全球交付 60 萬輛電動車，2026 年底在全球交付 200 萬輛電動車，且目標屆時實現電動車業務調整後利潤率達到 8%。

福特計畫今年稍晚將為野馬 Mach-E 提供 LFP 電池，明年再為 F-150 Lightning 掀背卡車提供 LFP 電池，這些電池將向 CATL 採購。