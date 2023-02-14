〈美股13F報告〉索羅斯Q4大買特斯拉 幾檔受重創的股票也獲青睞

即使特斯拉去年跌勢慘烈，「金融巨鱷」索羅斯 (George Soros) 旗下基金去年第 4 季仍加碼逾兩倍的特斯拉股票，而派樂騰、Lyft 在內一些飽受打擊的個股，也在去年底獲得這位億萬富翁的青睞。

周一 (13 日) 公布的文件顯示，索羅斯基金管理公司 (Soros Fund Management) 在去年第 4 季買進逾 24 萬股的特斯拉 (TSLA-US) 股票，增持幅度約 270%，使該基金持有的特斯拉總股數達到 33 萬股。

自從馬斯克 (Elon Musk) 在去年 10 月收購推特後，越來越多分析師對於他的決定感到失望。華爾街認為，在特斯拉面臨更多競爭壓力的同時，與推特的交易恐怕會分散馬斯克對特斯拉的注意力。

索羅斯上季還買進 50 萬股的方舟創新 ETF(ARKK-US)，後者的最大重倉股為特斯拉。

索羅斯同時將資金投入其他陷入困境的企業，包含敲進超過 8300 萬股的派樂騰 (PTON-US)，持倉數增加近 370%，新買入二手車商 Carvana(CVNA-US) 以及超過 8300 萬股的 Lyft(LYFT-US)，並增持 Uber(UBER-US)。

對加密貨幣產業的興趣，也讓他在 Q4 買入近 4000 萬股的 Marathon Digital(MARA-US)、1720 萬股的 Block(SQ-US)，增持 MicroStrategy(MSTR-US) 及加密友善銀行 Silvergate(SI-US) 的少量股份。

索羅斯基金 13F 文件：請見此