拜登準備提名Fed副主席布蘭納德 出任白宮首席經濟顧問

彭博引述知情人士報導，美國總統拜登 (Joe Biden) 決定任命聯準會 (Fed) 副主席布蘭納德 (Lael Brainard) 為首席經濟顧問，最快周二 (14 日) 就會宣布。

若提名成功，布蘭納德將接替迪斯 (Brian Deese)，擔任國家經濟委員會 (NEC) 主任。該委員會負責就政策和人事決策向總統提供建議，並協調行政機關的政策制定。迪斯已在本月 2 日宣布卸任消息，預估本月稍晚離開白宮。

另外，據知情人士透露，白宮經濟顧問委員會 (Council of Economic Advisers) 成員伯恩斯坦 (Jared Bernstein) 可能被任命為委員會主席，接替即將卸任的勞斯 (Cecilia Rouse)。

拜登選擇布蘭納德接替迪斯，是他在提名葉倫 (Janet Yellen) 擔任財政部長之後，又一次選擇前 Fed 官員作為主導經濟政策的要角。

目前還不確定拜登將提名誰來接替布蘭納德在 Fed 的職位，也不清楚他會在何時做出決定。

白宮和聯準會發言人拒絕對上述報導發表評論，彭博也無法聯繫布蘭納德置評。知情人士表示，這項消息也可能延後到本周稍晚宣布。

現年 61 歲的布蘭納德曾經擔任過美國前總統柯林頓 (Bill Clinton) 的國際經濟顧問，2009 年至 2013 年則擔任財政部高級外交官，並且從 2022 年 5 月開始擔任 Fed 副主席。

外界認為，布蘭納德在推動進步政策方面較深思熟慮，有助於平撫民主黨內部對於拜登的質疑聲浪。布蘭納德過去曾被提名為其他主要職位候選人，包含財政部長和聯準會主席。

有分析人士推測，若拜登明年成功連任，布蘭納德可望接替葉倫出任美國財長，而接受 NEC 的職位將在這方面為她帶來優勢。