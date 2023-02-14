通膨衝擊消費者支出 貨櫃運輸價格較去年高點大跌85%

隨著生活成本升高衝擊消費者支出，以及疫情導致的供應鏈中斷有所緩解，全球重要貿易航線上的貨櫃運輸價格已較歷史高點下跌 85%。

根據挪威運價分析平台 Xeneta 的數據，一個標準 40 呎貨櫃從中國東部運往美國西海岸的運價為 1444 美元，低於去年 3 月 9682 美元的歷史高點。此外，在疫情最嚴重時期，港口普遍延誤和排隊的情形也已經消失。

德國智庫 Kiel Institute 表示，儘管 2023 年 1 月貨物出貨量月增 2.1%，但與 2022 年 1 月相比，下跌了 5%。

出貨量下跌主因來自於商品需求的下降，隨著通膨仍然居高不下，且央行利率可能進一步上升，預計今年剩餘時間內的需求都將呈現疲軟。航運集團馬士基預測，貨櫃需求今年將下跌 2.5%。

去年經濟活動放緩、供應鏈瓶頸緩解，企業庫存開始累積拖累貿易活動，大多數遠洋航線都處下降現象。

馬士基執行長 Soeren Skou 曾表示，運費明顯已經觸頂並開始恢復正常，主要是受到需求下降和供應鏈壅塞緩解推動。他也說，烏俄戰爭、歐洲能源危機、高通膨與全球衰退的逼近，在這種情況下前景並不樂觀。

杜拜環球港務 (DP World) 副執行長兼財務長 Yuvraj Narayan 上月表示，該公司預計 2023 年全球貨櫃運費將進一步下跌 15% 至 20%，並且隨著需求持續放緩，更糟糕的情況還在後頭。

Narayan 指出，最大的問題出在中國、歐洲和美國等全球最大的生產和消費經濟體。有三個最重要的因素造成對需求的衝擊，分別是疫情期間的運輸中斷、歐洲能源價格飆升導致通貨膨脹，以及全球供應鏈的嚴重中斷。同時，俄烏戰爭以及來自西方的制裁，也帶來了影響。