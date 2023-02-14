戴琪本周造訪越南 當地出口商擔心不小心違反美國針對新疆禁令

在華盛頓針對服裝和太陽能電池板等利潤豐厚的商品貿易，進行更嚴格的審查下，越南的出口商憂心，他們會因違反美國針對新疆原材料進口產品的禁令，而遭受打擊。

在美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 本周訪問越南之際，當地高管和其他知情人士表示，越南的一些行業可能正在進口，有時是無意中從新疆進口原材料—或者可能很難證明他們沒有這樣做。

不過根據媒體聲明，此事並不在美國與越南政府討論的正式議題清單上。

美國海關數據顯示，去年 6 月生效的美國《維吾爾族強迫勞動預防法》已經阻止了 1500 多件從世界各地運往美國的貨物，價值約 5 億美元。

華盛頓指責中國對新疆的維吾爾族和其他穆斯林實施種族滅絕，北京否認存在這類行為，但表示已建立「職業培訓中心」以遏制恐怖主義、分裂主義和宗教激進主義。

越南去年對美國的貿易順差為 1160 億美元，主要是電子產品、服裝和鞋類等商品的出口。

太陽能電池板行業可能面臨的風險最大，因為它在很大程度上依賴於太陽能電池的多晶矽，而多晶矽的全球生產集中在新疆。

與其他東南亞國家一樣，越南約占美國面板供應的 80%，2020 年越南對美國的面板出口價值 34 億美元。

First Solar Inc(FSLR-US) 越南分公司高管 Kheng Joo Ung 表示，如果矽是從相關地區採購的，這是一個主要問題。他說，First Solar 沒有在其面板中使用多晶矽，但越南的競爭對手使用了多晶矽，但他沒有指明是哪家公司。 Ung 說，一些多晶矽在越南生產。

據投資諮詢公司 Dezan Shira 指出，除 First Solar 外，越南頂級太陽能電池板製造商大多是中國公司。

兩位行業專家表示，更多的零組件和支持服務 (例如塑料成型和壓鑄) 的中國供應商，計畫在越南投資，為那裡的太陽能電池板製造商供貨。到目前為止，還沒有公開證據表明越南使用了新疆的多晶矽。