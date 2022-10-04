航空貨運費率下跌 但業者仍認為具有長期吸引力

全球各地的空運成本正在下降，但部分公司表示，轉向全球航空貨運將使這塊市場保持多年的吸引力。

波音公司 (BA-US) CEO 卡爾霍恩 (Dave Calhoun) 上個月在華盛頓特區的一場產業會議上告訴記者：「我認為空運不會將大餅讓給其他形式的交通工具。」「它將恢復到之前的成長速度。」

空運只占整體貨運市場的一小部分，但在新冠疫情期間，供應鏈問題、旅遊限制和貪婪的消費者支出，將這塊利基市場推到了最前線。

波音和空中巴士都在銷售其最新廣體客機的貨機版本，這些飛機比舊貨機更省油，而且將舊客機改裝成貨機的需求如此強勁，以至於某些改裝預訂已延至多年以後。

像馬士基 (Maersk) 這樣的傳統海運公司最近也跨入航空貨運市場。在新冠疫情期間，航空客運公司從強勁的貨運需求中獲得回報，以補充傳統的收入來源。

空運最近的成本下降與一年前的因素不同，當時全球各地瘋狂的企業在年底假期前將空運費率推至創紀錄的高點，因為它們支付高額的空運費用只為了避免港口堵塞等海運混亂。

現在對經濟衰退的擔憂，消費者疫情消費習慣的轉變，以及運力的增加，正在壓低空運運費。

隨著旅遊需求，特別是長途國際旅遊需求的回歸，客機上的機腹貨艙也增加了運力。

聯邦快遞 (FDX-US) 上個月撤回其財測並宣布大幅削減成本，包括取消航空運力，令投資人震驚。其 CEO 預測全球經濟衰退。

聯邦快遞 CEO 蘇布拉曼尼亞 (Raj Subramaniam) 在 9 月的分析師電話會議上表示：「在 2023 財年，最大的單一預期獲利貢獻者將來自我們對快遞航空網絡做出的改變，因為我們減少了全球飛行時間。」

在疫情最嚴重的時期，消費者可能已經忍受住被禁閉的購物狂潮，但他們的要求不太可能降低。

航空數據公司 Cirium 全球諮詢主管莫里斯 (Rob Morris) 說，「如果你看看航空貨運的電子商務部分，它已顯著成長，而且可能不會隨周期收縮，因為我們都學會了以不同的方式買到東西。」