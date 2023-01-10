專家：儘管近期運費暴跌 但零售降價恐還需幾個月時間

近期航運費用大跌，產品運輸成本也因此下降，不過，有專家指出，零售業要降價，進而減低消費者所遭遇的通膨壓力，恐怕還需要幾個月的時間。

據弗雷格斯波羅的海指數 (FBX)，從亞洲運往美國的 40 呎貨櫃航運費已經從去年 9 月的高點 20,000 美元以上，大跌了 80% 以上。

不過，業界專家認為，包含沃爾瑪 (WMT-US)、家得寶 (HD-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 等大型零售商客戶，可能要等待 5 月左右更新春季航運合約後，運輸成本才有望真正下降。部分原因是大型拖運業者期望航運報價具可預測性。

航運專家 John McCown 指出，進入採買季的大型托運業者，通常希望知道運費多少，而不希望在現貨市場到處尋找划算的交易。

同時，全球最大貨櫃航運集團馬士基和其他承運人表示，將繼續取消航班以應對日益萎縮的需求，並期望提振運價。另外，他們也將退役小型而老舊的船隻以縮減產能。

密西根州立大學 (Michigan State University) 供應鏈管理副教授 Jason Miller 表示，這也意味著，美國消費者恐怕還要再等一段時間，才有望看到零售業出現降價。

諮詢公司 SW Retail Advisors 總裁維德里茲 (Stacey Widlitz) 預計，經濟衰退將從 2023 年第一季開始，並持續兩季。隨之而來的是大減的訂單和更少的產品，因許多零售商在消費者立場在逆轉後忙於消化過多的庫存。