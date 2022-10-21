貨運業財報透端倪 股市名嘴：運費持續下降 Fed抗通膨有進展

《CNBC》知名財經節目主持人 Jim Cramer 周四 (20 日) 表示，從貨運業的財報和財測來看，市場終於看到美國聯準會 (Fed) 成功對抗通膨的跡象。

Cramer 說：「我們終於在這場抗通膨大戰中取得進展，且這進展是市場最重要的產品。」

企業財報多空交錯，無法恢復本周初的漲勢，美股連續第二日走低。

Cramer 表示，本周公布財報的貨運和運輸企業，其嚴峻的季度財報和財測表明，Fed 抗通膨的行動開始對他們造成影響，以下是他舉出的例子：

JB 亨特運輸服務公司 (J.B. Hunt) (JBHT-US) 公布最近一季獲利和營收高於市場預期，但表示難以取得設備，並警告宏觀經濟逆風存在不確定性。

美國汽車運輸龍頭 Knight-Swift Transportation (KNX-US) 公布獲利低於市場預期並下修全年獲利預期，預估第四季貨運不慍不火。

聯合太平洋鐵路 (Union Pacific) (UNP-US) 公布第三季貨運營收和載貨量遜於市場預期，並預警成本上升而下修全年財測。

Cramer 說：「重要的是運費持續下降，這意味 Fed 在通膨戰爭中取得進展。」

他認為，工資通膨對 Fed 是巨大阻力，但工資通膨下降只是時間早晚的問題。「隨著業務量放緩，不會再有人討論司機短缺的問題，Fed 又拿下一勝。」