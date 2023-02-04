〈房產〉高房價引爆購買力下滑 10年來全台房屋交易坪數縮水25%

全台房價持續走高，相對購屋的坪數持續縮水，依內政部不動產資訊平台資料顯示，去 (2022) 年第三季全台平均交易坪數為 31.5 坪，相較於 2012 年同期的 42.13 坪，10 年時間減少 25.2%。10 年時間就減少 10.63 坪，約為減少一間大套房的坪數。

對此，東森房屋研究中心經理葉沛堯認為，房價飆漲、少子化及居住觀念的轉念都有可能是導致買賣面積縮水的原因，而且在目前房價水平仍高的背景下，未來民眾的居住空間恐怕會愈來愈窘迫。

觀察全台六都平均交易坪數變化發現，高雄和台北的交易坪數縮水現象最為顯著，兩區域平均買賣面積的減少幅度甚至超過 35%，葉沛堯指出，台北房價高居全台的天花板，即使是小坪數套房產品也要差不多 500-1000 萬上下才能買到，而且不婚、晚婚、獨居等現象在台北相對來說更為普遍，因此近年來台北的小宅產品、套房產品愈發熱銷。

至於高雄，高雄的高速發展有目共睹，區域房價也隨著經濟的蓬勃發展而快速走揚，再加上大量新興重劃區的高樓大廈拔地而起，導致愈來愈多的高雄民眾離開透天，搬進大樓，平均買賣面積自然愈來愈小。

由內政部不動產資訊平台最新資料顯示，去年第二季全台不分建物類別的平均購屋總價高達 1202 萬元，房仲業者指出，如以 20% 自備款、2% 房貸利率的 30 年期本息均攤型房貸試算，購屋民眾每個月要承擔的房貸支出約為 3.6 萬元，對於一般受薪階級來說確實很相當有壓力。