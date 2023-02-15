〈貴金屬盤後〉通膨降得不夠快、Fed官員保持鷹派 黃金走勢震盪

〈貴金屬盤後〉通膨降得不夠快 Fed官員保持鷹派 黃金走勢震盪 (圖:AFP)
〈貴金屬盤後〉通膨降得不夠快 Fed官員保持鷹派 黃金走勢震盪 (圖:AFP)

黃金期貨周二 (14 日) 走勢震盪，終場小漲，美國公布的 1 月消費者物價指數 (CPI) 顯示通膨降溫，但仍高於市場預期，使黃金回吐漲幅。

  • 4 月交割的紐約黃金期貨價上漲 1.9 美元或 0.1%，收在每盎司 1865.40 美元，盤中最高觸及 1881.60 美元，最低報 1852.50 美元。

美國 1 月 CPI 年增率降至 6.4%，為 2021 年 10 月以來最小增幅，但月增率 0.5%，高於華爾街日報訪調經濟學家所預估的 0.4%。

High Ridge 期貨金屬交易主任 David Meger 說，這份數據可能還是會讓聯準會 (Fed) 認為必須更激進升息和對抗通膨，對金價帶來壓力。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 和達拉斯聯準銀總裁蘿根 (Lorie Logan) 不約而同表示，Fed 將須更專注讓通膨回到 2% 目標。

市場預估 Fed 至少會再有兩次分別各 1 碼的升息，並預測夏季再一次升息 1 碼的機率為 50%。

黃金對美國利率變動極為敏感，因為黃金本身不孳息，在升息環境中，持有的機會成本變高。

10 年期美債殖利率周二上升 1.7 個基點至 3.804%，打壓金價。不過美元偏弱，ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.1% 至 103.26，讓金價獲得一些支撐。

鈀金重挫，德國商銀分析師說，白金逐漸取代鈀金，電動車數量增加，代表需要用在生產新車的鈀金用量可能減少，讓鈀金欲振乏力。

Comex 金屬商品交易 
  • 3 月交割的白銀期貨上漲 2 美分或 0.1%，報每盎司 21.873 美元。
  • 3 月交割的銅期貨上漲 0.4%，報每磅 4.075 美元。
  • 4 月交割的白金期貨下跌 2.1%，報每盎司 939.20 美元。
  • 3 月交割的鈀金期貨下挫 4.6%，收每盎司 1466.20 美元。

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