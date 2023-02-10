美國再次陷入債務上限僵局 這可能為黃金上漲開闢道路

分析師指出，圍繞提高美國債務上限的高風險僵局依然未解，這可能為黃金接下來提供潛在上漲動力。

美國在 1 月底已經達到 31.4 兆美元的借款上限，美國財政部開始採取「非常措施」，包括暫停部分政府帳戶的投資，以支付國家的所有帳單。如果到 6 月債務上限還沒有提高，聯邦政府可能會耗盡資金。

拜登在周二的國情咨文中，呼籲共和黨人團結一致提高債務上限。但老戲碼持續上演，國會共和黨人表示，他們希望能削減聯邦開支來換取提高債務上限。

2011 年的例子

瑞士信貸 (Credit Suisse) 首席經濟學家 Ray Farris 警告，目前的條件使得提高債務上限的過程變得艱難，市場壓力也加大，市場已經開始對違約風險進行定價。

美國債務上限危機過去經常上演，但前一次對市場帶來重大影響是在 2011 年 8 月，當時共和黨和民主黨未能達成一致，最終在最後期限前幾個小時提高了上限。

結果，隨着美元拋售、股市下跌、信貸利差擴大，風險資產出現了負面反應。此外，標準普爾 (Standard & Poor"s) 最終將美國的長期信用評級從 AAA 下調至 AA+。

這次不排除類似的情況，因為提高債務上限的談判才剛剛開始。 隨著政客們為此展開鬥爭，分析師預計市場波動將加劇，尤其是臨近 6 月截止日期時。

摩根大通表示，這種影響可能對經濟造成災難性影響 (經由潛在的全球衰退)，並對投資者造成破壞性影響 (例如，透過持續走高的公債借貸成本)。「如果以史為鑑，我們預計政策制定者最終會找到妥協，而且影響是短暫的。」

黃金可能短期受惠

值得注意的是，黃金在當時出現重大的價格波動，2011 年 8 月和 9 月，黃金價格一路攀升，首次突破 1900 美元，並在當時創下 1910 美元的歷史新高，最終在兩黨達成協議時見頂。

Forex.com 資深技術策略師 Michael Boutros 表示，這一次可能會出現類似的模式，金價將在接近 6 月份時走高，一旦債務上限提高，價格將見頂，至少在短期內是如此。

Walsh Trading 聯席董事 Sean Lusk 認為，如果歷史重演，可能又會是一次「買在謠言、賣在事實」的案例。

Gainesville Coins 貴金屬專家 Everett Millman 表示，國會總是會提高債務上限，但 2011 年的例子說明，當人們擔心金融體系不穩固時，債務上限可能會從一個無關緊要的問題，變成讓人們更加擔心政府穩定性和金融體系穩定性的問題。