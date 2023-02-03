專家：隨著Fed放緩升息 黃金有望成為今年表現最佳的資產

財經投資網 Verified Investing Education 和 InTheMoneyStocks.com 總裁 Gareth Soloway 表示，隨著美聯準會 (Fed) 放寬緊縮政策，黃金將會是 2023 年表現最好的資產，並優於股票和加密貨幣。

Soloway 在接受採訪時表示，他認為黃金將是 2023 年表現最好的資產，因為 Fed 如今的升息幅度已經低於去年，削弱了對金價的一項逆風。同時，Fed 也並沒有透露將會降息，因此利率可能維持在現有水平或是再升，不利於股市。

針對加密貨幣，Soloway 表示，儘管比特幣自 1 月初以來上漲了 42%，但 Soloway 警告「這是一次不錯的反彈，但總體上仍處於下行趨勢中」。他預測比特幣可能低至 9,000 美元。

盛寶銀行商品策略主管 Ole Hansen 也表示，總體來說，預期 2023 年是個受經濟衰退和股市估值風險支持有利金價格的一年；央行利率最終達到峰值，加上美元走軟的前景和通貨膨脹率不會回到預期的低於 3% 水平，所有這些都提供黃金支持。

AuAg ESG Gold Mining ETF 經理 Eric Strand 先前表示，2023 年黃金將創下歷史新高，並開啟「新的長期牛市」，價格將超過每盎司 2100 美元，「自金融危機以來，所有中央銀行繼續在其儲備中增加越來越多黃金，並在 2022 年第 3 季創下新紀錄。」

Eric Strand 也說：「我們認為，央行將在 2023 年以升息為中心並變得溫和，這將在未來幾年點燃黃金的爆炸性走勢。因此，我們相信黃金將在 2023 年底至少上漲 20%，而且礦業股的表現會優於黃金兩倍。」

瑞銀上月也指出，目前許多國家的央行仍持續買進黃金，根據統計去年前三季，全球央行增持黃金多達 673 公噸，全年規模創下數 10 年來新高；另外，瑞士黃金出口強勁也是挹注金價漲勢的助力。