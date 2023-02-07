Marketgauge分析師：黃金今年沒有理由不漲到2000美元

隨着市場對聯準會貨幣政策的預期轉變，黃金市場的波動性仍在上升。然而，一位市場分析師認為，隨着不確定性主導金融市場，黃金在 2023 年仍將是一種有吸引力的資產。

Marketgauge 交易教育和研究主管 Michele Schneider 表示，許多投資者和經濟學家都在試圖使用過時的模型，來定義當前的金融市場狀況。然而，這是不合適的。

她指出，儘管消費者已經 40 年沒有看到如此高的通膨，但當前環境與 1970 年代和 80 年代不同的是，通膨已經成為一個全球性問題。它已經變得大大超過了聯準會及其貨幣政策所能處理的範疇。

全球化的下行趨勢、亞洲國家的重新開放、持續的地緣政治衝突以及主權債務問題，這些只是限制聯準會利用現有工具所能做的一些事情的火花。

Schneider 說：「聯準會升息、抑制通膨的經典公式，已經不再起作用了。風險在於聯準會將失去控制。我們正在觀察幾起事件，它們可能將通膨和金價推到令許多人措手不及的程度。」

關於金價，Schneider 表示，她認為金價今年將升至每盎司 2000 美元，未來幾年可能升至每盎司 5000 美元，因為全球將面臨長期的停滯性通膨，即低增長和高通膨並存的環境。

Schneider 表示，因為全球經濟沒有明確的發展道路，黃金仍然是一種有吸引力的替代資產和投資組合多元化工具。

她相信，無論是通膨、停滯性通膨，甚至是衰退，經濟的大環境下有著各式各樣的混亂局面，這麼一來，實在沒有理由金價上不到 2000 美元。

在所有的混亂中，通膨仍然是一個重要焦點。聯準會採取了鷹派立場，試圖將通膨率降至 2%，主席鮑爾重申了他的立場，即聯準會致力於「完成工作」。

今年，黃金市場在 10 年來最佳的開局後，已經由每盎司 1900 美元快速滑落，因市場預計，由於美國就業市場依舊火熱，聯準會將維持激進升息立場，不利黃金走勢。

但 Schneider 認為，這種調整可能會吸引新的投資者進入市場。 她指出，儘管金價較 11 月的兩年低點上漲了 20% 以上，但投資者對這一貴金屬的投資仍然嚴重不足。