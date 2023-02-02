〈房產〉烘焙業者佳德糕餅以1.75億元 購人北市西區透天店面

烘焙業者宏亞 (1236-TW) 在 2021 年 11 月以 2.79 億元在新店購入企業總部，而相隔一年時間，台北伴手禮名店「佳德糕餅」去年 11 月以 1.75 億元，無貸款買下萬華區康定路上、屋齡 58 年的四層樓透天店面，建坪 214.76 坪，該店面位於三角窗，位置相當醒目，目前店面由連鎖生活百貨經營中。

台灣房屋中正加盟店店東李毅甫指出，該筆位在康定路的店面，就坐落捷運龍山寺站旁，交通機能便利，且位於和平西路三段和康定路交叉的大馬路口，店面位置相當醒目，附近擁有龍山寺的觀光人潮以及在地客群，就店面價值來說，有穩定來客量和廣告效益，這次糕餅業者買下整棟透天店面，換算土地單價約 314 萬元。

同時，以土地使用分區是第三種商業區來說，「買得相當值得」，未來要做店面自用或投資置產皆可，且基地面積有 55.66 坪、建物屋齡高達 58 年，要做危老改建也是選項之一。

台灣房屋集團趨勢中心觀察，近年糕餅烘焙業者也不乏置產買樓案例， 2021 年 6 月，耶里西點以約 1.3 億元買下松山區八德路承租的整棟透店，從租客變屋主；同年 5 月，生乳捲名店「亞尼克」4 億元購入內湖區整棟華廈做為辦公使用；主打美式鄉村派的「艾媽咪食品」，則在 2020 年以約 1.5 億元買下內湖區瑞光路的透店。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，糕餅烘焙產業 2021 年的國內產值，達到 370 億元，且年年成長，市場發展性大，成熟品牌不僅需要大型的展售空間，亦走向中央廚房發展，因此累積一定銷量和現金流之後，便會偏向以買代租，購置自有資產拓展生產線空間，尤其是透天型產品，一樓可直接做門市銷售，二樓以上可做為倉庫、廚房產線、辦公室等多元化運用，甚至可以規畫 DIY 教室或品牌宣傳空間，運用範圍廣，因此獨棟透天特別受到烘焙業者青睞。