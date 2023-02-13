林右昌提青年購屋積金支持機制 助年輕人買房

內政部長林右昌今 (13) 日視察住都中心時指出，正在思考建立「青年購屋積金支持機制」，目標是讓有購屋意願的年輕人，透過自身定額儲蓄，以及政府的政策支持，籌得購屋的第一桶金，另將提出「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」，將會向閣揆陳建仁報告，待定案後再對外說明。

林右昌致詞時強調，房子不是用來炒作的，要建立健全和穩定的房市政策。他說，高房價問題很重要的是土地炒作與炒房的投機客，這才是真正根源，要打擊貪婪攫取暴利的投機者，而不是真正要長期著墨建築產業的投資者。

林右昌透露，內政部正在思考建立「青年購屋積金支持機制」，希望讓有購屋意願的年輕人，透過自身努力儲蓄，以及政府政策的支持，讓他們可在一定年限內取得購屋的第一桶金，這項政策將穩定未來青年對長期購屋的期待與需求，近日會向陳揆報告，定案後再做進一步說明。

至於租屋族方面，林右昌說明，今年有精進作為，為了讓每年 300 億元租金補貼的效益提高，並放寬對象，今年開始採行隨到隨辦，此外，舊戶能直接給予補貼，無須重新申請。

關於過去「看得到、吃不到」的問題，林右昌說，未來要申請租金補貼的民眾，免付房屋及房東證明資料，這樣會比較方便，同時放寬適用房屋範圍，會以房屋稅、地政資料比對，如果無資料也能以切結方式處理。

林右昌強調，租金補貼日期會從申請當天開始，而不是已核定日期才開始補助。此外，滿 18 歲的租屋族也能獲得補助，等同於將學生納入 300 億元租金補貼方案對象，今年補貼金額可望較去年增加一倍。

內政部規劃提出中產以下自用住宅戶貸款支持方案，遭外界質疑這項補貼是劫貧濟富，林右昌解釋，疫情期間，有很多中低收入戶、中產階級受衝擊，政府有責任減輕百姓的負擔及壓力，這不是劫貧濟富，而是幫忙有需要的民眾。

