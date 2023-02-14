日銀新總裁 將肩負退出寬鬆和這三大任務

日本首相岸田文雄預定周二 (14 日) 宣布日本銀行 (央行) 總裁提名人選，上周爆出的黑馬植田和男盛傳將出線，他將肩負讓日本逐漸退出貨幣刺激的重要任務，並面臨經濟脆弱、企業投資意願低落、地緣政治風險無所不在的考驗。

71 歲的植田和男曾任日銀理事，1989 年起在東京大學任教，知情人士透露，這位日銀「局外人」將在現任總裁黑田東彥任期於 4 月 8 日屆滿之後，成為日銀新一任舵手。

植田和男被美國前財長桑默斯 (Larry Summers) 譽為「日本的柏南克 (Ben Bernanke)」。他從 2005 年以後就不再有貨幣政策發言權，而他的背景則讓他自然而然成為有學術份量的局外人，不必囿限在長久以來的超寬鬆政策，理性判斷如何重塑貨幣政策。

三井住友信託銀行資深經濟學家 Junki Iwahashi 說：「植田沒有黑田那樣強烈的政治色彩。改變可能發生，但植田可能不會急於推動。」

原本呼聲最高的繼任人選、現任副總裁雨宮正佳，因為是十幾年來貨幣政策的重要推手，恐怕很難保持中立。根據媒體報導，雨宮正佳婉拒政府徵詢，推薦植田和男擔任。

植田和男雖然被稱為局外人，但這 20 年來仍與日銀內部人士保持密切聯繫，他的學生當中也有很多在日銀任職，因此和日銀其他官員的溝通應該能平順進行。

黑田留給繼任者的待解難題

但植田和男上任第一天，可能就要面對市場對殖利率曲線控管 (YCC) 政策的綿密攻勢。他去年曾撰文警告日銀不要過早緊縮，並點出兼顧退出 YCC 並讓經濟軟著陸的任務艱鉅。

路透剖析，黑田留給繼任者眾多待解的難題，包括貨幣政策走向、保護脆弱的經濟，提升日企投資意願，並度過地緣政治考驗。

日銀的防禦成本正在上升，該央行計劃把每月購債目標提高到 9 兆日圓 (680 億美元)。事實上，從黑田 12 月放寬 YCC 區間之後，日銀每天平均砸 1.3 兆日元捍衛殖利率 0.5% 的上限。

在日銀已經擁有日本超過一半公債的情況下，一旦日債價格下跌，央行將蒙受可觀損失，這個情況不可能持續下去，因此新總裁必須尋求妥協，避免經濟反彈失去動能，同時安撫不耐煩的債市交易員。澳洲央行 (RBA)2021 年退出 YCC 時就因為笨拙的表現，使信譽受損。

三井住友的 Iwahashi 說：「植田和男是一位教授，至少在政策方面上面沒有明顯的政治限制，但我們還是得觀察他和市場溝通的技巧。」

第二個棘手問題是如何讓企業更慷慨投資。為了證明貨幣政策正常化是合理的，經濟學家期待看到所得成長超過通膨上升，但企業拒絕加薪，隨著日本每年 4 月的薪資協商登場，日銀將決定他們是否支持政策正常化。

日本財政部的數據顯示，去年 9 月底，日本非金融業現金和存款達到破紀錄的 1.9 兆美元，包雸含現金、股票等的流動性資產更逼近 4 兆美元，相當於日本國內生產毛額 (GDP) 約四分之三。

最後是政治挑戰。黑田是「安倍經濟學」最主要的舵手，此舉雖然讓日本免於通縮，卻讓日銀獨立性受損。現任首相岸田文雄希望日銀可以支持他激進的計畫，包括提高國防預算、促進新創發展、推動財富重分配。

除了植田和男以外，日本政府周二還將提名日銀執行董事內田真一、日本前金融廳前長官冰見野良三擔任日銀副總裁。植田等人的人事案在獲得參眾兩院同意後就可生效。