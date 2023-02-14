植田和男獲提名為日銀新總裁 將把理論付諸實踐

日本政府周二 (14 日) 正式提名植田和男為日本銀行 (央行) 下一任總裁以接替 4 月 8 日期滿下台的黑田東彥，此舉提高終結殖利率曲線控管 (YCC) 政策的可能性，各界期待這位說話溫柔的學者把理論付諸實踐。

植田和男上周被爆出將獲得提名，曾讓各界跌破眼鏡，他在 1998 年到 2005 年擔任日銀理事，但之後在貨幣決策中就沒有發言權。與黑田當初上任時必須拉抬通膨的明確使命相比，植田的任務必須更細緻進行，一邊設法退出激進而複雜的 YCC，同時又不至於讓經濟復甦脫軌。

植田在美國麻省理工學院 (MIT) 取得經濟學博士學位，在日本東京大學任教多年，目前擔任東大名譽教授。

植田也被美國前財長桑默斯 (Larry Summers) 稱為「日本的柏南克 (Ben Bernanke)」。路透分析，從學術經歷來看，植田應該能勝任，他在 MIT 師承費雪 (Stanley Fischer)，費雪徒弟包括美國聯準會 (Fed) 前主席柏南克，以及歐洲央行 (ECB) 前總裁德拉基 (Mario Draghi)。

植田是戰後第一個出身學術界的日銀官員，並以豐富的經驗幫助引導日本經濟度過戰後考驗。他在 1999 年對抗銀行危機和通縮的工具之一，就是「前瞻指引」(forward guidance)，央行透過「前瞻指引」明白向市場傳達將引導利率往哪個方向發展，藉此影響支出和投資人行為。

認識植田的人說，他是非常實際的決策型學者，可以彈性調整對貨幣政策的看法，因此難以歸類在鴿派或鷹派。植田還是很好的傾聽者，並善於凝聚共識，不是對貨幣政策有強烈主張的類型。

曾在植田任職於日銀期間擔任秘書的 Tetsuya Inoue 說：「他的風格是依據事實和證據，討論貨幣政策。他不會依賴單一模型，因為他知道經濟和物價變動很複雜，而是把經濟理論當成讓他可以靈活推行政策的工具。」

植田將須設法退出超寬鬆貨幣政策，並設法不傷害脆弱的經濟動能。(圖: AFP)

植田私下是東京養樂多燕子棒球隊的球迷，喜歡和同事和同學一起小酌，身邊的人形容他的個性親切、心胸開闊，是偏好實證分析和數據、思考敏銳的學者。

從日銀退休後，植田和內部仍保持交流，之前在東大教過的學生有不少現在也在央行裡工作。在日銀轄下智庫擔任顧問的時期，植田經常出席國際論壇，也是向央行提出政策建言的學者團成員之一。

植田和黑田一樣，明白通縮的危險和打破通縮心態有多困難。在去年 7 月發表的專欄裡，植田曾警告，為因應成本推升的通膨而過早升息，將適得其反，代表他可能不會急於退出貨幣寬鬆。

但植田也坦承，在通膨上升階段維持 YCC 政策有其難度，代表 YCC 架構進入倒數階段。

在 2005 年出版的書中，植田對大規模購債的效果提出質疑，並指出，透過貨幣政策影響民眾觀感是困難的，這個論點和黑田相悖。他認為日銀終究有一天必須檢視長年的超寬鬆貨幣政策。

Monex 集團主任 Jesper Koll 長期觀察日本，和植田有交情。他認為植田會小心翼翼的前進，不會畏懼任何改變。「我敢保證，他對快速取勝沒有興趣，也沒有這麼做的壓力。當現實情況改變，植田就會改變想法。他是個重視科學的人，不會堅持某個教條。」

植田人事案接下來將送交日本參眾院審議，通過之後，他將在 4 月 9 日上任，並在 4 月 27-28 日主持首場決策會議。