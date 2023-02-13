〈Appier財報〉樂觀看待生成式AI趨勢 客戶接受度將大幅提升

沛星互動科技 Appier (4180-JP) 今 (13) 日舉行媒體溝通會，針對時下最火熱的生成式 AI 議題，Appier 執行長游直翰、營運長李婉菱均樂觀看待相關發展趨勢，並對行銷、資料領域帶來正向循環，但也強調生成式 AI 並非是近期才有的技術，認為隨 AI 應用越趨成熟、準確性提高下，客戶對 AI 應用的接受度將大幅提升。

Appier 說，生成式 AI 的爆發性成長、其潛力將拓展行銷科技 (MarTech) 應用範圍，如今 AI 不僅能透過行銷自動化、決策制定賦能生產力，還能跨足創意生成領域，可用於發現用戶洞察、擴及至內容創作等領域，可望為行銷活動生成更多創意的素材。

Appier 進一步指出，基於生成式 AI 可望引領新一波 AI 應用加速，並簡化行銷工作流程，Appier 將持續整合先進技術，以推出領先業界的解決方案，為客戶創造價值並在 AI SaaS 領域保持領先地位，而根據 Gartner 預估，到 2025 年生成式 AI 產製的數據將佔所有數據的 10%。

游直翰說，生成式 AI 並非新技術，過去十年就已經出現，在行銷領域上目前主要用於廣告優化決策、個人化行為預測等，但過去企業憂心生成式 AI 會出現「難以控制」的狀況，因此採用度不高，不過每一種科技的演變都需要有一個爆發性的轉變，如同當年 AlphaGo 所引領的潮流。

觀察近期隨著 OpenAI 推出的 ChatGPT 引爆熱潮，各大廠也爭相競逐相關商機，游直翰、李婉菱認為，大眾對生成式 AI 的接受度正逐漸提高，也可以說 AI 的精確度變高，讓大眾更能接受生成式 AI 所提出的建議，預期未來將扮演企業決策的關鍵角色，也有助 Appier 這種以 AI 為基礎的公司推廣業務。

Appier 預期，若將生成式 AI 進一步擴大導入在行銷領域中，對比過往以行銷人員的效益將可望增加約 20-30%，至於外界擔心未來是否會取代人類，則尚不至於，也如同 Appier 董事簡立峰曾提及，在創造力上，人類還是優於機器。