特斯拉空頭1個月損失76億美元 去年獲利半數蒸發

去年因特斯拉 (TSLA-US) 股票而大賺一筆的空軍，在過去一個月卻苦不堪言，由於這檔股票暴力反彈，讓空頭大軍回吐過去一年近半的獲利。

據金融分析公司 S3 Partners 的數據顯示，過去一個月裏，特斯拉空頭的損失激增至 76 億美元，使它成為避險基金裡表現最糟的空頭部位。

截至去年 12 月底，特斯拉空頭在 2020 年全年獲利約 150 億美元，使特斯拉成為年度最賺錢的空頭部位，但其股價由 1 月 6 日低點，一度飆升 110%，改變了下跌趨勢。特斯拉去年四季亮眼的財報，近期降價對需求的提振，以及對聯準會降息的預期，都激勵了投資者。

在特斯拉最近的財報電話會議上，執行長馬斯克重申了公司 50% 的長期增長目標。此外，特斯拉即將舉行投資者日活動也刺激了股價上漲，屆時馬斯克將公布「特斯拉宏遠規畫第三篇章」。

根據 Vanda Research 的最新數據，散戶的投資方向正好與避險基金相反，他們正跳上這波上漲列車，預期從中得利。

Vanda 在上周報告中指出，「特斯拉繼續吸引前所未有的流量…… 我們認爲，散戶交易員目前正在追逐該股的勢頭，以期彌補 2022 年的損失。」

但散戶的選擇未必正確，特斯拉已經由上周四創下的高點，下跌約 10%。顯而易見的是，特斯拉可能會在兩個方向上保持波動，成為多頭和空頭之間的重要戰場。