鉅亨美股雷達：本週聚焦美國CPI數據 Meta再傳裁員

美股重要看點：

本週投資者關注美國 CPI 數據，並且將有多名央行官員發表談話。美國 10 年期公債殖利率來到 3.734%。美股期貨週一 (12 日) 漲跌不一，道瓊期貨跌 0.12%，標普 500 期貨漲 0.01%，那斯達克 100 期貨漲 0.31%。

美國 1 月超強勁的非農就業人口，讓投資人開始上修對這波升息循環利率頂點的預測，也使本週二 (14 日) 的美國 1 月 CPI 格外受關注。

美國通膨率去年年中升抵 40 年高點，但已經連續三個月低於市場預估，經濟學家預測，1 月整體通膨年增率可能從上月的 6.5% 下降至 6.2%，月增率從上月的 0.1% 回升至 0.4%。

在市場判讀升息是否已經接近尾聲之際，本週也將有多名央行官員發表談話，包括有聯邦公開市場委員會 (FOMC) 永久投票權的紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams)、今年有投票權的達拉斯聯準銀總裁蘿根 (Lorie Logan) 等。

Muhlenkamp Fund 創辦人 Jeff Muhlenkamp 表示，儘管聯準會或許會努力實現軟著陸，但高利率將繼續播下市場災難的種子。他認為，聯準會激進的政策緊縮，恐將以經濟衰退收場，而最壞的情況是，標普 500 指數較上周收盤大跌 30%。

Centre American Select Equity Fund 基金經理 James Abate 則指出，美股的上漲是熊市陷阱，在美股財報獲利趨緩之際，過去 4 個月的漲勢，已經讓標普 500 指數的本益比高於其 10 年平均水準。

他說：「在這種環境下，我很難預見市場如何能夠大幅上漲。」「你面臨的是一個不對稱的市場，如果一切運轉良好，那麼本益比成長帶來的收益較為有限。但如果確實出現經濟衰退，則將面臨顯著的下跌。」

Cumberland Advisors 投資長 David Kotok 也對近期的漲勢，以及目前領漲的部份股票持懷疑態度，並表示該公司減持了許多在 2023 年反彈的大型科技股和成長股，更看好醫療保健和國防類股，並維持大量現金配置。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

在去年 11 月宣布裁員高達 11,000 名員工後，再度有消息指出，臉書母公司 Meta(META-US) 計劃今年 3 月進一步裁員，以提高效率。

知情員工表示，由於預算及人員削減的不確定性，使得管理層無法規劃未來工作量，許多工作因此陷入停擺。內部人士稱，以前數天就能確定的專案和決策，如今可能需要數月時間才能敲定，元宇宙、廣告等高優先項目也同樣如此。此外，裁員相關不確定性也導致 Meta 員工士氣低落。