再傳裁員 知情人士：Meta計劃3月進一步削減人力

在去年 11 月宣布裁員高達 11,000 名員工後，再度有消息指出，臉書母公司 Meta(META-US) 計劃今年 3 月進一步裁員，以提高效率。

在過去一年中，受到整體經濟成長放緩以及廣告預算收緊等衝擊，仰賴廣告收益的大型科技股遭到市場拋售，在營運成本升高的情況下，美國科技業也掀起裁員潮。

知情員工表示，由於預算及人員削減的不確定性，使得管理層無法規劃未來工作量，許多工作因此陷入停擺。內部人士稱，以前數天就能確定的專案和決策，如今可能需要數月時間才能敲定，元宇宙、廣告等高優先項目也同樣如此。此外，裁員相關不確定性也導致 Meta 員工士氣低落。

Meta 執行長祖克柏先前就曾表示，公司成長速度仍然太慢，因此今年將會是 Meta 的「高效年」。為了提升效率，Meta 正要求許多經理、董事轉為個人貢獻者 (individual contributor)，否則就請離職。

知情人士說，這個過程在內部被稱為「扁平化」。個人貢獻者主要工作就是專注於編碼、設計、研究等業務，但不需要管理其他人員。

祖克柏也曾表示，優先事項之一是要將 Instagram 和 Facebook Reels 貨幣化，還將縮減今年開支和資本支出，取消多個資料中心項目，更要大砸 400 億美元買庫藏股。

去年 11 月，Meta 首度大規模裁員，解雇人數佔整體員工數的 13%。知情人士說，自那以後的幾個月裡，在職員工都對可能再度裁員感到焦慮。

截至 2022 年 12 月 31 日，Meta 員工人數較去年同期增長 20% 至 86482 人，這已是去年 11 月裁員 1.1 萬人後的結果。

Meta 預估其 2023 年的總支出將在 890 億美元至 950 億美元之間，低於先前估計的 940 億美元至 1000 億美元範圍，該公司將其歸因於「工資支出和營收成本的增長預期放緩」。