美股漲勢難以為繼 反彈行情恐將告終

去年遭受重創的美股，在今年年初的幾週內飆升，並引領市場走高。不過，有部分投資人認為，這樣的趨勢不太可能一直持續下去，美股的反彈恐怕將告一段落。

今年以來包含輝達 (NVDA-US)、Netflix(NFLX-US) 和 Meta(META-US) 等公司股價漲幅驚人，提振了在去年慘遭大幅拋售的產業信心，像是科技和通訊服務等。

然而，部分投資人對於這樣的漲勢能否能持續，抱持懷疑態度，尤其是在市場對美聯準會 (Fed) 今年升息幅度預期持續調整的情況下。

Greenwood Capital 投資長 Walter Todd 表示，年初美股市場出現的反彈不難理解，但是復甦的程度恐怕將是相當的戲劇性。

Greenwood Capital 最近出售了部分 Meta 和 Netflix 的持股。今年迄今，Meta 上漲了約 45%，而 Netflix 上漲了近 18%。這兩檔股票在去年分別下大跌了 64% 和 51%。

標準普爾 500 指數 1 月份上漲 6.2%，主要是受到通膨數據放緩的鼓舞，並且許多投資者在去年削減持股後急於再度增加持股。根據德意志銀行的一份報告，投資人的股票持倉已攀升至一年來的新高。

富國銀行投資研究所策略師表示，市場很容易受到利率上升和經濟放緩的影響，該行不認為最近的反彈行情是可持續的，建議投資人不宜追高。

Cumberland Advisors 投資長 David Kotok 也對近期的漲勢，以及目前領漲的部份股票持懷疑態度，並表示該公司減持了許多在 2023 年反彈的大型科技股和成長股，更看好醫療保健和國防類股，並維持大量現金配置。

摩根士丹利財富管理部門投資長 Lisa Shalett 則在日前警告，在企業獲利和經濟預期持續惡化情況下，股市出現反彈，產生威脅市場穩定的巨大脫節，美股恐怕已經偏離基本面。