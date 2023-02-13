陶冬：Fed考慮更多升息 市場擔憂植田偏離黑田超級鴿派路線

中國首席經濟學家論壇理事陶冬表示，美國聯準會（Fed）首次明確表示，如果經濟繼續熾熱，會考慮更多升息，日本政府也打算提名名不見經傳的植田和男擔任下一任央行總裁，令市場大感意外，並擔憂他偏離黑田超級鴿派路線。

陶冬說，Fed 主席鮑爾上周在經濟俱樂部的演說值得關注，這是非農就業人數激增後鮑爾首度發言。他的講話主要有三點：一、遏制通膨還有很長一段路要走；二、Fed 準備暫停升息，但如果有需要也不介意多升一、兩次；三、貨幣政策走向取決於經濟數據。

美國經濟正在經歷一場非典型周期變化：通膨高漲、就業熾熱、經濟轉弱、市場忽冷忽熱，令 Fed 在拿捏政策力道上比較吃力，於是央行官員在政策表述上趨於模糊化，在話語把握上尋求與政策對沖。

鮑爾的最新演說，並未改變陶冬對 Fed 政策的預期。他研判 3 月最可能是美國本周期最後一次升息，但他不排除 5 月 Fed 再補升 1 碼，降息要等到明年。美國從現在至 5 月還有很多就業和通膨數據，所以 5 月的 Fed 政策，尚有很大不確定性。陶冬不太看重 5 月 Fed 升不升息，他認為投資人應該考慮的是升息周期行將結束時的投資策略。

他說，在 G7 國家中，加拿大是第一個明確表態停止升息的國家，除了日本，其他央行上半年都會做出類似調整。如果升息周期即將結束，債市表現往往比股市好。而科技公司大裁員，顯示美國經濟下行壓力想必已經開始在水面下蔓延，可能衝擊企業獲利。

此外，日媒報導岸田政府決定提名植田在 4 月出任日銀總裁。這是一個意外的任命，一般市場預期現任副總裁雨宮正佳會接任，但據說被雨宮婉拒。這項消息震驚日債和日元市場。雨宮與現任總裁黑田東彥的思路接近，曾經在受訪時強調，「沒有任何迫切需要讓殖利率曲線控制政策更加靈活。」雨宮出局，令市場措手不及。

植田和現屆日銀官員的交集不多，相信在處理黑田遺留下來的政策時，沒有太多歷史包袱。植田近來言論看不出他是鷹派還是鴿派，思維上守著中間路線。不過，這恰恰是市場擔心的地方，擔憂他會偏離黑田超級鴿派路線。

陶冬認為，雨宮不願意擔任日銀舵手，估計在雨宮眼中，也許這是「無法完成的任務」。黑田和雨宮執行深度寬鬆政策多年，並大舉干預公債市場，務求把利率釘在零利率上。美國升息後，市場人士認為美日利差越來越大，不可持續，越來越多資金放空日債。日本央行一意孤行，與市場對著幹，如今面臨騎虎難下困局。

陶冬表示，植田上台後，一定要拆解日債市場上這個巨大定時炸彈。日銀如何管理市場預期，逐步消解放空壓力，讓政策改變時不至於產生太大衝擊，是植田面臨的巨大考驗。