〈房產〉南部房租漲最兇！1月租金指數年增突破3%

依主計總處最新資料，今 (2023) 年 1 月消費者物價房租類指數 103.04，再度寫下歷史新高記錄，與去年同期相比年增 2.44%，在各區域的租金成長表現上，南部地區漲勢最猛，今年 1 月房租類指數年增 3.08%，首度年增幅破 3%。顯示南部房市交易放緩，但價格未出現明顯修正，推動房租水平繼續揚升。

台灣主計總處每月統計房租類消費者物價指數，數據顯示租金指數一路上揚，近年全國房租類物價指數只有在 2021 年的 6 月、7 月略微下調，8 月回升沒再下降過，到今年 1 月又創歷史新高，全國租金指數年增率 2.44%，依主計總處的區域統計，1 月份租金指數年增率最高在南部區域，年增 3.08%，中部地區年增 2.65%，北部區域年增 2.22%，東部區域 1.65% 漲幅最小。

住商不動產高屏澎區執行協理林祺博表示，南部區域包含高雄市、台南市、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣，這幾年經過科學園區、半導體產業帶動，看好就業人口紅利，高雄市、台南市的房價與租金雙漲，並且將效益擴散至周邊縣市，連同屏東、嘉義縣市的價格跟著上漲，因此南部區域的租金水平上漲最多。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，雖然租金水平不斷拉升，不過近幾年房價漲幅更高，壓縮租金投報率，更何況台灣央行接連升息，平均房貸利率已逼近 2%，與一般住宅投報率相差無幾，且央行今年可能還有升息計畫，倘若是貸款購屋當房東，成本必然增加，若非低價入手，租金走揚也未必有利可圖。