〈房產〉安坑輕軌明通車試營運 區域推案潮退場 轉型成屋市場

全長 7.5 公里且設 9 站區的安坑輕軌將於明 (10) 日通車試營運，伴隨利多報到，安坑地區的預售屋市場，去 (2022) 年下半年銷價售件數微增，區域房市如央北重劃區住宅早已過預售高峰期，正從預售市場轉型為成屋市場。

房仲業者根據實價資料統計，安坑輕軌兩大生活圈近期預售屋價量表現，結果顯示，擁有 8 處站點的新店溪西岸安坑地區，2022 下半年預售屋交易共 116 件，較去年上半年 112 件微增 4 件，量增 3.6%，均價也上漲 0.8% 來到 47.8 萬元，開出「量增價揚」的紅盤。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，安坑地區因地勢相對封閉，且從前少有建設話題，使當地房市始終以自住買盤為大宗，加上安坑近年憑藉親民房價，持續吸引雙北鬧區民眾移居，現今區域人口已逾 11 萬人，剛性需求豐沛，所以在打炒房氛圍下，受到的干擾反而較輕微，且去年下半年預售屋實價交易尚未完全揭露，因此安坑的交易件數還有上修機會。如今安坑輕軌開通，不僅能改善當地的聯外交通，還有望提升區域的機能性，使安坑整體發展更具可期性。

台灣房屋新店安康特許加盟店店東王方興表示，去年下半年平均地權條例的修法熱議，澆熄了不少地方的預售屋買氣，不過修法之際，安坑輕軌也邁入了通車的倒數計時，使區域房市的討論度升溫；加上安坑地區可開發腹地有限，房市長期供不應求，房價與雙北其他鬧區相比又顯得親民，因此不論預售屋還是中古屋，買氣都很扎實。而且去年下半年，安坑正好有「耑美」、「名毅吾山 - 靚山區」、「漢皇開雲」等預售新案登場，並分別憑藉建商口碑、鬧區地段等優勢，衝出不錯銷況，使安坑的預售市場，在修法衝擊下仍維持穩健表現。

不過，新店溪東岸，可轉乘環狀線的十四張地區，去年下半年的量能，卻比上半年銳減 73.8%，但均價仍微漲 1.6%，正式衝破 7 字頭，呈現「量減價漲」的走勢。

陳定中表示，十四張地區預售量能縮水，主要是「區域房市轉型」始然，十四張地區的交易重鎮央北重劃區，經過多年發展，已渡過推案高峰期，且早前推出的預售案陸續完工後，區域房市正從預售市場轉型為成屋市場，才導致當地預售屋交易量萎縮。

此外，十四張地區的交通機能完善，在輕軌開通前，已有環狀線、小碧潭支線等軌道路網運作，加上區段後續還有聯開案及區段徵收遠景，豐沛利多將預售屋行情一路推升到了 7 字頭，尤其是環狀線的運量與便利性較輕軌鮮明，所以當地的軌道利多，早在 2020 年環狀線開通時，便已提前反應。