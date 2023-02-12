〈觀察〉未見訂單回籠 蘋果PCB供應鏈難挽首季營運下滑頹勢

雖然蘋果主要 EMS 廠鴻海 (2317-TW) 在 2023 年 1 月營收譜出月增及年增的數字，但由蘋果 PCB 供應鏈的目前訂單未見回籠狀況來看，今年第一季營收的衰退已經難以避免，同時，第二季進入產業淡季，且庫存去化狀況仍未明朗，2023 年上半年難以樂觀看待。

同時，在本季蘋果 PCB 供應鏈必須面對的另一困境，在蘋果方面對於採購價格的季度調降，台郡 (6269-TW) 財務長熊雅士在日前的法人說明會即明白指出，就台郡的 2023 年首季產值將較去年同期下滑個位數百分點，同時，就手機軟板產品而言，採購價格的季度調降，將造成毛利率及營收上的不利影響。

華通 (2313-TW) 在去 (2022) 年 12 月起產能利用率的下滑，單季營收 208.46 億元、並出現罕見第四季呈現營收季減走勢，華通 1 月營收僅 49.08 億元，創 19 個月來新低，月減 16.83%，年減 23.29%。在中國大陸疫情解封之後，華通對於 2023 年首季營收原仍期待有優於去年同期的 175.49 億元表現，原盼後續訂單可望在元宵節明朗化，但至今並沒有出現訂單明顯回升的跡象，2023 年恐出現首季營收衰退的狀況。

華通的中國大陸廠區包括廣東惠州及重慶的 PCB 廠及位於江蘇蘇州的 PCBA 廠，春節假期期間惠州廠及蘇州廠區全員正常休假、停止稼動，目前主要等待 EMS 廠後續訂單在元宵節的進一步明朗化，而通常 EMS 廠採購在元宵節確立生產線人員返崗的狀況調節下單量，但今年以來並沒有增加訂單的好消息出現。

華通對於 2023 年第一季的營收原期待有優於去年同期的 175.49 億元表現，但是過往仍在等待進一步明朗化的訂單，主要是 EMS 廠必須視春節假期後的組裝線人員節後返崗狀況及市場狀況調節下單量。

華通 2022 年第四季營收 208.46 億元，季減 3.9%，年增 5.63%，主要是因去年 12 月因產能利用率的下滑，造成罕見第四季呈現營收季減走勢，但預估第四季在營運規模放大同時，毛利率仍能維持 20% 水準，單季稅後純益維持去年同期的 20 億元水準，全年稅後純益 78.39 億元，創新高，每股純益達 6.6 元。

而 CCL 廠方面，台光電 (2383-TW) 2022 年營收 386.7 億元，年成長 0.45%，也爲專業 CCL 廠中唯一營收成長的業者，但台光電 1 月營收 21.97 億元，年減 38.24%，其 2023 年首季營收預估也將低於去年同期的 99.18 億元。