【袁志峰專欄】市場情緒轉弱，港股尋底

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1) 股市前景

上周五港股顯著下滑，成交略增，科技股領跌，百度 (9888) 跌逾 7%，為表現最差藍籌。全星期計，日均成交額環比減 26% 至 1186 億元，港股通南向交易淨買入約 8 億元；恒指及恒生科指跌 2.2% 及 5.9%，當中美團 (3690) 及碧桂園服務 (6098) 跌約 14% 及 13%，領跌藍籌；上証指數及深証成指跌 0.1% 及 0.6%，標指及納指跌 1.1% 及 2.4%；紐約期油升 8.9%，美元指數升 0.7%，人民幣兌美元跌 0.5%，美國 10 年期債息由 3.52 厘升至 3.74 厘。

恒指連跌 2 周，較一月尾高位累挫約 7%，相對前期 3 個月内上升逾 50% 而言，調整幅度尚算温和。預期港股將繼續整固，消化前期漲幅，恒指於 20500 點有較大的技術支持，回調是買入機會。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指低開 65 點，已接近全日高位， 早盤單邊下行，午後低位窄幅震盪，最多曾跌 467 點，收報 21190 點，跌 433 點或 2.0%。成交額按日增 2% 至 1198 億元，1 月份日均成交額 1398 億元。港股通南向資金轉淨買入約 32 億元，恒生國指 ETF(2828)、盈富基金 (2800) 及藥明生物 (2269) 錄得 11.9、6.6 及 4.0 億元淨買入，美團 (3690)、比亞迪 (1211) 及快手 (1024) 錄得 7.1、2.0 及 1.6 億元淨賣出。2 月以來累積淨賣出 35 億元，1 月淨買入 3 億元。全星期計，恒指跌 2.2%，恒生科指跌 5.9%。

恒指跌 2.0%，藍籌股 9 升 64 跌 3 持平。百度 (9888) 及碧桂園服務 (6098) 跌逾 7%，為表現最差藍籌。其次是京東 (9618) 及申洲國際 (2313) 跌逾 6% 及 5%。安踏體育 (2020) 及舜宇光學 (2382) 跌 5%。翰森製藥 (3692) 及中芯國際 (981) 跌逾 4%。李寧 (2331)、比亞迪 (1211)、吉利汽車 (175)、信義光能 (968) 及百威亞太 (1876) 跌逾 3%。中國聯通 (762) 漲逾 1%，為表現最佳藍籌。中國移動 (941) 升 0.6%。

恒生科指跌 4.6%，收報 4362 點，成份股全線下跌。大型科技股跑輸大市，百度 (9888)、京東 (9618) 及快手 (1024) 跌逾 7%、6% 及 5%。阿里 (9988)、騰訊 (700)、美團 (3690)、小米 (1810) 及網易 (9999) 跌逾 3%。萬國數據 (9698) 及金蝶國際 (268) 跌逾 11% 及 8%，為跌幅最大成份股。小鵬汽車 (9868)、理想汽車 (2015)、嗶哩嗶哩 (9626) 及明源雲 (909) 跌逾 7%。蔚來 (9866) 跌逾 6%。金山軟件 (3888) 及阿里健康 (241) 跌逾 5%。華虹半導體 (1347) 及中芯國際 (981) 跌逾 4%。比亞迪電子 (285) 跌逾 2%，為表現最佳成份股。

板塊方面，大型科技、軟件、電動車、線上醫療、晶片及體育用品股跑輸大市，跌幅居前。火電股逆市上升，華潤電力 (836)、華能國際 (902) 及中國電力 (2380) 漲 1%-2%。

周五上証指數小幅低開，早盤弱勢震盪，午後最多曾跌 0.7%，尾市反彈，收報 3260.67 點，跌 0.3%。深証成指跌 0.6%，科創 50 指數跌 1.2%。滬深兩市總成交約 8900 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 100 億元。滬深股通北向交易轉淨賣出約 34 億元，2 月以來累積淨買入 84 億元，1 月淨買入 1413 億元。全星期計，上証指數跌 0.1%，深証成指跌 0.6%。

3) 宏觀 / 行業訊息

《紐約時報》報道，拜登政府過去數月一直準備對美企在華投資採取新限制措施，並已敲定大部分內容，可能會在未來兩個月內公布。報道指出，當局較大可能禁止在一些敏感領域的直接投資，例如量子計算、先進半導體，以及應用在軍事或監控的人工智能技術。(信報)

內地政策引導貸款提前發力，推動 1 月份新增貸款達 4.9 萬億元 (人民幣．下同) 的歷來單月新高，較市場預期的 4.2 萬億元為多。截至 1 月底止，廣義貨幣 (M2) 餘額 273.81 萬億元，按年增 12.6%，快過預期的 11.7%，為 2016 年 4 月以來最快。(信報)

國家統計局公布，1 月居民消費價格指數 (CPI) 按年升 2.1%，漲幅較 12 月擴大 0.3 個百分點，符預期。工業生產者出廠價格指數 (PPI) 按年下降 0.8%，連跌 4 個月，降幅較 12 月擴大 0.1 個百分點，市場原先預期下跌 0.5%。(信報)

4) 個股訊息

領展 (823) 上市 17 年來首度供股，周五宣布 5 供 1 籌集約 188 億元，所得淨額用於償還銀行貸款及留作探索未來投資機遇。每基金單位供股價 44.2 元，較停牌前收市價 62.8 元，折讓 29.6%，並較每單位資產淨值折讓約 42.7%。(信報)

舜宇光學 (2382) 發盈警，預期於截至 2022 年 12 月底止年度錄得股東應佔溢利約 22.45 億元至 24.94 億元人民幣，按年減少約 50% 至 55%。(信報)

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